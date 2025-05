Young Bucks: «NJPW es más fácil que AEW»

Matthew y Nicholas Jackson explican cuán diferente es luchar en New Japan Pro Wrestling en comparación con hacerlo en All Elite Wrestling. A la compañía de Japón le dedicaron la mayor parte de su carrera antes de asentarse definitivamente en la de Estados Unidos, no solo como luchadores y principales estrellas sino también como vicepresidentes ejecutivos.

► NJPW es más fácil que AEW

Los hermanos fueron entrevistados recientemente por Ryan Droste de Sports Illustrated y no dudaron en señalar que «The King of Sports» es más fácil para ellos que «Where The Best Wrestle». Los Young Bucks volvieron a NJPW para particpar en Resurgence el 9 de mayo, haciendo equipo con The Good Brothers para derrotar a los BULLET CLUB War Dogs.

Nicholas: «Diría que la mayor diferencia para nosotros al luchar para NJPW en lugar de AEW es que tenemos menos obligaciones. Así que cuando luchamos para ellos, solo tenemos que enfocarnos en ser luchadores. Así que la preparación es mucho más fácil.» Matthew: «NJPW siempre ha sido conocida principalmente por su strong style, combates duros y muy físicos. Si eres talento y estás en backstage, espera luchar esa noche. AEW puede ser diferente. Tal vez te necesiten una semana solo para grabar una promo corta que avance una historia o muestre un aspecto del personaje. Y en AEW, es como un buffet libre de estilos distintos, todo condensado en un programa de televisión de solo dos horas con múltiples pausas comerciales. Supongo que se trata de televisión vs. no televisión, lo cual hace que ambos productos se sientan completamente distintos.»