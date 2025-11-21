Young Bucks: «Estuvimos cerca de firmar con la WWE»

Los Young Bucks hablan acerca de poder haberse unido a WWE, mantener a Chris Jericho en AEW, la división de parejas actual, Full Gear 2025 y mucho más. Lo hace en una reciente entrevista en VICE y en otra con Adam’s Apple.

► En palabras de Matt y Nick Jackson

Estado actual de la división por parejas en AEW

Matt:

“Ha sido gratificante, especialmente cuando muchos fans dicen: ‘Tío, en el último PPV, la mejor lucha de la noche fue una lucha por equipos’. Eso no pasa a menudo en PPVs grandes. Si podemos conseguir eso un par de veces al año, pone el foco en la división.”

“Hay que darle crédito a FTR. Han sido increíbles de forma constante. Cuando hablas de los mejores de todos los tiempos, están arriba del todo. Si nosotros no estamos destacados en cierto show en un combate titular grande, puedes apostar a que estarán ellos. Han ayudado muchísimo y han estado en lo más alto durante cinco años.”

“Siento que todos lo hemos llevado al siguiente nivel. Cada semana pensamos: ‘Dios, ¿cómo vamos a superar lo de la semana pasada?’ Pero lo hacemos. Esa competencia amistosa entre colegas solo te hace querer ser mejor.”

Nick:

“Soy parcial, pero creo que la lucha por equipos es la más entretenida y la más llena de acción. Mola ver a la división destacada otra vez.”

“FTR vs Brodido va a ser un combatazo, cuatro luchadores talentosos. Nosotros estamos en un combate de tríos, que también se puede considerar estilo tag, así que también será bueno.”

“Quizá volvamos a poner la mirada en los títulos de tríos, tal vez.”

Matt:

“JetSpeed, Brodido… esos equipos fueron el chute de energía que la división necesitaba. Llegaron dos equipos nuevos y fue como: ‘Guau, esto se siente fresco’”.

“Espero que entre estos equipos y nosotros hayamos ayudado en los últimos meses.”

Campeonato Femenil por Parejas AEW

Young Bucks (idea compartida):

“Ese era el objetivo desde que empezamos: que la lucha por equipos estuviera en primera línea y pudiera estelarizar shows. Ahora tanto mujeres como hombres pueden mostrar eso.”

“La lucha por equipos es superior a la individual. Lo siento.”

Recuerdos de Full Gear

Matt:

“Es gracioso que menciones ‘Carry On Wayward Son’. Lo vi literalmente hace 20 minutos. Cuando la parte clave de la canción explota y sale el fuego… todavía me da escalofríos. Ese día fue muy emocional. Cuando pienso en Full Gear, pienso en ese día.”

“Cada Full Gear hemos estado presentes salvo el del año pasado. No sé cuántas veces más verás a Kenny y a los Young Bucks juntos en un ring en un PPV. Para mí es especial y no lo doy por hecho.”

Nick:

“Cuando pienso en Full Gear, pienso en 2020 contra FTR, cuando ganamos por primera vez los títulos por equipos. Había muy poca gente por el distanciamiento, pero el pop fue enorme.”

Tema musical Carry On Wayward Son y posibilidad de volver a usarlo

Matt:

“Es caro, aunque más barato que ‘Final Countdown’. Si se dieran todas las condiciones, yo sería el primero en querer repetir esa entrada. Probablemente es mi entrada favorita como performer.”

Nick:

“Fue un momento de círculo completo. Crecimos escuchando esa banda porque a nuestro padre le encantaba. Cuando le dijimos que usaríamos esa canción dijo: ‘¿Estáis de broma?’ Era como cerrar un ciclo con nuestros días de wrestling en el patio de casa.”

Balance del año 2025

Nick:

“Creo que este ha sido uno de nuestros tres mejores años. El mejor en cuanto a ring. Cada semana intentamos superar la anterior. Se siente como cuando intentábamos hacernos notar.”

“El combate del que más orgulloso estoy este año es contra Will Ospreay y Swerve Strickland en All In.”

“También muchos Dynamites han sido increíbles. El PPV con Jurassic Express, la ladder match en Forbidden Door…”

Matt:

“Desde que volvimos en abril, ha sido muy divertido ver cómo han cambiado nuestros personajes: de EVPs poderosos y odiosos a estar en la ruina, sin respeto, sin amigos. El contraste es enorme.”

“Pensé que quizá debíamos regresar como babyfaces. Creía que ya no había más jugo como heels. Y aquí estamos, siete meses después, con medio año más como villanos.”

“Estoy orgulloso del viaje que hemos contado.”

Por qué no funcionó el cambio de estilo

Matt:

“Aprendimos que 20 años después todavía estamos aprendiendo. La gente tiene expectativas. Están acostumbrados a que tengamos los mejores combates. Puedes ser heel y tener combates increíbles.”

“Cuando intentamos un ritmo más lento en los primeros meses del 2024, simplemente no conectó. Entiendo por qué los fans prefieren cuando vamos a toda velocidad, con ofensiva en tándem y falsos finales locos.”

Nick:

“Seguíamos teniendo buenos combates, pero el estilo era distinto. Para otra pareja, esos combates serían los mejores de su carrera. Pero nuestro estándar es tan alto que la gente se confunde.”

“Nos hemos arruinado a nosotros mismos: el día que de verdad estemos washed va a ser evidente. [Ríe] Y ese será el día en el que tengamos que retirarnos.”

Su estado físico y por qué en 2025 han acelerado otra vez

Matt:

“Por eso hemos tenido que mejorar nuestro estado físico. Tengo 40 años y Nick tiene 36. Tenemos que cuidarnos.”

Nick:

“Por eso intentamos bajar el ritmo: nos preocupaba cómo estarían nuestros cuerpos en 10 o 20 años… pero al final dijimos: ‘No está funcionando, volvamos a la locura’.”

Chris Jericho y si pueden ayudar a mantenerlo en AEW

Nick:

“Es un padre fundador, así que por supuesto queremos que se quede. No sabemos en qué estado mental está ahora mismo, está de descanso intentando aclararse. A veces hay que dejar que un luchador así lo resuelva por sí mismo.”

Matt:

“Hay que ponerlo en el Monte Rushmore de AEW.”

Luchador más infravalorado de AEW

Nick:

“Anoche hicimos equipo con él en TV: Josh Alexander.”

Matt:

“También los que enfrentamos: Top Flight, Scorpio Sky… la gente debería prestarle atención a estos chicos. Son geniales.”

Qué tan cerca estuvieron de fichar por WWE

Nick:

“Bastante cerca.”

Matt:

“Nunca llegó a haber un contrato físico, pero hubo negociaciones. Ha habido varias ocasiones, pero 2019 fue la más cercana. Teníamos un gran impulso con lo que hacíamos en Japón e indies, y creo que querían comprar todo eso.”