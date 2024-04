AEW Dynasty está a la vuelta de la esquina -se realizará este próximo domingo 21 de abril- y The Young Bucks, que lucharán por el Campeonato Mundial de Parejas, prometen grandes sorpresas a los fanáticos de la casa Élite mientras hablan con Sports Illustrated. No aclaran en qué sentido así que no podemos especular con nada pero claramente no hablan de su combate contra FTR sino de la totalidad del evento. ¿Acaso podría ser el regreso de MJF una de ellas?

► Grandes sorpresas en AEW Dynasty

«Esperen que brillemos en el escenario. En AEW, nadie presenta un pay-per-view como nosotros. Prepárense para grandes sorpresas. Ningún otro equipo en la historia ha tenido un desempeño tan consistente en grandes combates por el título como nosotros. Estén listos para presenciar el inicio de nuestra histórica tercera carrera por el título de parejas, la que será recordada como la mejor de nuestra carrera«, dice Matthew Jackson.

«Contamos con el elenco más talentoso en la historia del wrestling, gracias a Tony y a nuestros EVPs, y siempre nos esforzamos por superar cada pay-per-view con uno aún mejor. Dynasty será recordado como uno de los mejores eventos de pago por visión en la historia del wrestling«, dice Nicholas Jackson

► El menú de AEW Dynasty