Young Bucks dan detalles de su acuerdo con Reebok

En mayo, la empresa de ropa Reebok y la compañía de lucha libre AEW anunciaron las zapatillas Young Bucks Pumps dentro del acuerdo Young Bucks x Reebok. Los hermanos Matthew y Nicholas Jackson, uno de los equipos más grandes de la lucha libre profesional, comparten ahora en Sneaker History detalles de su relación con la mundialmente famosa marca.

► The Young Bucks y Reebok

Nicholas: «Eso tomó casi dos años en hacerse realidad. Habíamos oído que querían hacer un trato con nosotros después de que nuestro primer zapato de firma con Diadora tuvo tanto éxito. Nos contactaron bastante rápido después de eso».

Matthew: «De inmediato».

Nicholas: «Tenían interés y no nos dimos cuenta de cuánto tiempo lleva el proceso porque ahora, dos años después, finalmente tuvimos un lanzamiento. Después de que ese zapato fue tan bien, querían hacer algo con nosotros y no podíamos creerlo. Matt detalló un poco cómo solíamos usar Pumps en el pasado, así que fue cerrar un círculo para nosotros. Era algo que queríamos hacer antes de morir. El primer lanzamiento fue genial, pero Reebok es un gran asunto. Es un poco más grande que con lo que habíamos trabajado antes. Nunca hubiera pensado que tendríamos nuestro propio».

Matthew: «Recuerdo las etapas iniciales. Dijeron, ‘¿Qué tipo de estética están buscando?’ Básicamente hice un tablero completo de ideas. Debo haberles enviado 10 o 12 ideas diferentes sobre combinaciones de colores. Hicimos una lluvia de ideas. Fueron geniales. Estaban abiertos a colaborar en todo. Les envié fotos antiguas de nuestro equipo que habíamos usado, solo para que se hicieran una idea de cuál es la estética de los Young Bucks. Quiero decir que lo definimos casi de inmediato. En unos pocos días, me enviaron un borrador de lo que podían hacer. Tuve que alterar un par de cosas, pero estábamos al 90%. Lo logramos bastante rápido. No habíamos escuchado nada. Debe haber sido un año, ‘¿Todavía estamos haciendo este proyecto?’ Y ellos dijeron, ‘Estamos bien. Esto es lo que normalmente toma.’ Recuerdo haber visto un par por primera vez. Fue uno de esos momentos de lista de deseos de ‘Woah.’ Tuvimos el Diadora, pero este es un zapato que literalmente usé como luchador en el patio trasero en el ring. Tengo una foto mía de 2002 o 2003 usando un par de estos zapatos. Volver y hacerlo 20 y tantos años después y tener nuestro propio logo en ellos, es una de esas cosas en las que no sé si alguna vez podremos superar esto».

