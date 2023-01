Young Bucks: “Con los Lucha Bros nada es imposible”

The Young Bucks hablan en profunidad de su rivalidad con los Lucha Brothers, Penta El Zero M y Rey Fénix en una entrevista con Sports Illustrated llevaba a cabo antes de que anoche consiguieran junto a Kenny Omega recuperar el Campeonato Mundial de Tríos AEW venciendo a Death Triangle en Dynamite.

“Al principio, dudábamos un poco. Eso cambió cuando hablamos. Es posible que nunca volvamos a tener esta oportunidad de luchar contra tres de los mejores luchadores del mundo, y esta será la séptima vez en la televisión. Supongo que todos estábamos un poco preocupados de que los fanáticos pudieran pensar que es repetitivo, pero ese era el desafío y nos entusiasmó hacer que cada combate fuera un poco diferente entre sí”.

#AndNEW!!!

The #AEW World Trios Championships are BACK on #TheELITE, after a grueling #BestOf7Series!

What a night it has been on #AEWDynamite on TBS!

January 12, 2023