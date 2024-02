Cody Rhodes dejó AEW por WWE para ser la gran estrella que es actualmente y que nunca pudo ser antes -todavía no ha concluído su historia pero jamás estuvo tan alto; y ello no hubiera sido posible sin su triunfo en ROH, NJPW y también la casa Élite- y The Young Bucks están contentos por su amigo.

► Young Bucks de Cody Rhodes

«AEW siempre será nuestro bebé», dice Matthew Jackson. «Es nuestro trabajo de toda la vida. Nos propusimos cambiar el mundo, y eso es exactamente lo que hicimos. Creamos un nuevo lugar de trabajo para muchas personas merecedoras. Muchos individuos talentosos recibieron un foco que de otra manera no hubieran tenido. Y varias carreras alcanzaron nuevas alturas gracias a la mera existencia de AEW. Estamos orgullosos de las cosas que logramos con Cody y felices de verlo respondiendo a la ocasión. Todos estamos apoyándonos mutuamente.»

«Cody es la cara de la WWE ahora, y es genial verlo porque siempre supimos lo grande que era«, dijo Nicholas Jackson. «Los fundadores de AEW siempre tendrán un vínculo de por vida entre nosotros porque todos sabemos lo que hicimos por la lucha libre. Hablamos cada semana y de alguna manera extraña, su partida nos hizo crecer más como amigos.»

En estos momentos, Cody Rhodes se encamina a su revancha con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40.

Mientras, The Young Bucks se preparan para enfrentar a Sting y Darby Allin por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en Revolution 2024 en la que será la última lucha en la carrera de «The Icon».

Quizá un día los tres vuelvan a cruzarse, ¿quién sabe? Aunque en realidad no parece probable.