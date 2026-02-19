Yota Tsuji quiere exponer título en México y tiene en mente al rival

La superestrella y actual doble monarca de New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji informó sobre sus planes a corto plazo para exponer el Campeonato Global de Peso Completo IWGP.

► Yota Tsuji quiere exponer su cetro global en la Arena México

Luego de que Yota Tsuji se convirtiera en doble monarca, tras Wrestle Kingdom 20, logró el regreso del Campeonato de Peso Completo IWGP; pero además, pidió que este histórico cetro solamente se expusiera dentro de Japón y en los magnos eventos de la empresa del león. También, propuso que su otro título, el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, sea defendido en eventos celebrados en otros países.

De acuerdo a esto, Yota Tsuji hará la tercera defensa del Campeonato Global de Peso Completo el 27 de febrero en Trenton, Nueva Jersey, en el turno estelar de la función «The New Beginning USA», enfrentando al internacional mexicano de AEW, Andrade el Ídolo.

Yota Tsuji fue cuestionado por Tokyo Sports de cara a este duelo, además de los planes que tiene a corto plazo, en caso de retener el cetro.

– Sobre su lucha contra Andrade el Ídolo en Estados Unidos:

Tengo muchas ganas. Es de México y fue miembro original de Los Ingobernables. Aunque no tengo una conexión directa con ellos, siempre he querido formar equipo y enfrentarme a La Sombra (el antiguo nombre de Andrade) y a Rush algún día. Para mí, la lucha libre y la lucha libre profesional son similares, pero diferentes. Creo que él es la personificación perfecta de esa fusión. También me gustó lo bien vestido que iba cuando llegó tras bambalinas en Osaka. Quiero convertirme en un luchador como él.

– Sobre sus planes con el Campeonato Global de Peso Completo IWGP:

Creo que es importante que el Campeonato Global muestre al mundo cómo es NJPW. Andrade es luchador de AEW, así que creo que mi misión como campeón es mostrar la diferencia entre la lucha libre profesional de AEW y la de NJPW.

– Sobre exponer el cetro Global en México:

Me gustaría intentar una defensa del Campeonato Global de Peso Completo IWGP en la Arena México. Me gustaría luchar por este título contra mi maestro, Último Guerrero.

Hay que recordar que Yota hizo su viaje de preparación en el CMLL. La única ocasión que ambos luchadores se enfrentaron en mano a mano, fue en junio del año pasado en el evento de «Fantasticamania México», donde el de «Otro Nivel» echó mano de su largo colmillo para faulear al luchador japonés, acto por el que fue eliminado y Yota Tsuji se llevó el triunfo.

– Sobre los lugares a los que le gustaría lleva el título Global:

De ser posible, me gustaría organizar eventos en China o Taiwán. La escala puede ser menor que en Estados Unidos o México, pero creo que poder celebrar un combate por el título allí ayudaría a consolidar su prestigio a nivel mundial. Me gustaría seguir transmitiendo el atractivo de NJPW, con miras a expandirme a Asia.