Yota Tsuji lanza crítica a Kazuchika Okada

El luchador japonés y súper estrella de New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji, lanzó una aguda crítica a su compatriota, Kazuchika Okada, ahora luchador de All Elite Wrestling.

Por dieciseite años, Kazuchika Okada fue una de las caras de NJPW, ya que ganó el Campeonato Mundial IWGP siete veces, entre muchos otros galardones. Dejó la empresa en febrero de 2024 y firmó con AEW. Desde que se unió a la empresa estadounidense, se volvió heel y se alineó con The Elite (Matthew y Nicholas Jackson). En su nueva faceta, Okada ha empleado gestos obscenos y ha hecho trampa para ganar en varias ocasiones, algo muy distinto a su etapa en la empresa del león.

Recientemente, Yota Tsuji, miembro de la pujante nueva generación de NJPW, hizo una serie de declaraciones para Tokyo Sports, donde lanzó varias críticas a su ex colega de su desempeño en AEW.

Al respecto, Yota Tsuji declaró:

No creo que Okada esté satisfecho consigo mismo en este momento. Quiero decir, has estado activo en New Japan durante tanto tiempo, y ahora estás pateando a alguien en la ingle con el dedo medio hacia arriba. Estoy convencido de que en estos momentos, Okada sentiría vergüenza entrar al ring de New Japan en esas condiciones, así que creo que está usando a Perry para meterse conmigo. No voy a tomar ninguna medida. Si Jack Perry pierde contra mí, el tipo de acción que tomará será una medida de su calibre como luchador. Si no toma medidas, significa que ha tirado su orgullo como luchador a la basura en un mar de dinero.