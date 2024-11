Yoshiki Inamura de NOAH llega a NXT

Durante el último programa de NXT se anunció la llegada del luchador japonés Yoshiki Inamura, quien llega representando a NOAH, con lo que se fortalece la alianza de la empresa nipona con WWE.

Fue por medio de sus redes sociales que Shawn Michaels informó esta aparición.

I’m excited to welcome @noah_ghc Wrestler @noah_yoshiki to #WWENXT. This hard-hitting young man is going to be a problem for anyone he steps in the ring with.

I look forward to growing NXT’s partnership with @noahglobal in the future. #WWENXT pic.twitter.com/0EQuHbJdvs

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) November 7, 2024