Luego de la cancelación del viaje de Kaito Kiyomiya, quien fungiría como acompañante de Keiji Mutoh, fue Yoshiki Inamura quien tomó su lugar.

Keiji Mutoh, quien será incluido en el Salón de la Fama de la WWE con su encarnación de The Great Muta, viajó a los Estados Unidos el 28 para asistir a la ceremonia de inducción que se llevará a cabo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles el 31 de marzo.

Sin embargo, Yoshiki Inamura apareció empujando la silla de ruedas de Mutoh cuando llegaron al aeropuerto de Haneda. Inicialmente, fue Kiyomiya quien se ofreció como voluntario para acompañar a Mutoh como asistente, pero no se lo veía por ninguna parte.

Narihiro Takeda, el director de CyberFight, el consorcio propietario de NOAH, dijo con una expresión sombría:

“Debido a que Kiyomiya tiene síntomas de conmoción cerebral, hay una regla que establece que debe poder comunicarse con un entrenador dentro de las siguientes 48 horas. Juzgando que un vuelo largo no le sentaría bien en estos momentos, se decidió que fuera Inamura, quien acompañará a Mutoh”.

Con una gran sonrisa, Inamura señaló:

“Tuve que cancelar una función de la gira, así que estoy muy relajado y más de la mitad estaré como de vacaciones. Cuando me dirigía al aeropuerto, recibí una llamada de Ikemen Jiro, que pertenece a la WWE, quien me invitó comer. Parece que escuchó de Shinsuke Nakamura que él y yo tenemos un acuerdo para cenar juntos. Bueno, es mi primera vez en el ambiente de la WWE, y no sé qué está pasando, pero siento una gran emoción”.