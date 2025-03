Yoel Romero aconseja a Israel Adesanya

Yoel Romero, ex aspirante al título de peso medio de la UFC, ha dirigido unas sabias palabras a un ex enemigo suyo en apuros.

Israel Adesanya dominó con mano de hierro la división de las 185 libras y alcanzó el estatus de leyenda en el mayor escenario de las artes marciales mixtas. Pero actualmente atraviesa la peor racha de su carrera hasta la fecha.

Desde 2022, «The Last Stylebender» sólo ha ganado una vez, y cuatro de sus últimas cinco peleas han terminado en derrota. Recientemente, el nigeriano neozelandés regresó sin éxito a la competición no titular tras las derrotas ante Sean Strickland y Dricus Du Plessis. Fue noqueado por Nassourdine Imavov en la UFC Fight Night de Arabia Saudí a principios del mes pasado.

Queda por ver qué le depara el futuro a Adesanya. Mientras que algunos en la comunidad le han aconsejado la retirada, una cara conocida de la estrella nacida en Lagos ha esbozado un posible camino para que el ex campeón vuelva a su mejor nivel.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Yoel Romero dio algunos consejos a Adesanya, haciendo hincapié en la importancia del descanso y la recuperación.

«Israel, necesitaba tiempo, necesitaba descansar», dijo Romero. «Eso es lo que pienso. Él necesita descansar un poco, porque demasiado daño. El problema es que la UFC (no) te da tiempo. Cuando la UFC te llama, tienes que venir porque tienes un contrato.

«Ahora, tiene que pensar en entrenar. No demasiado duro; no demasiado duro en el sparring», continuó Romero. «Él tiene que ir a la formación como una terapia; recuperación para el cuerpo. Ahora no necesita entrenar demasiado. Esa es mi opinión sobre Israel. Si quiere volver, necesita recuperar el cuerpo. Sigue entrenando muy duro; no es bueno».

Adesanya defendió el título de peso medio contra Romero en UFC 248 a principios de 2020. El muy esperado enfrentamiento resultó ser una pelea mediocre a través de cinco rondas que fue firmemente eclipsado por la guerra co-evento principal entre Zhang Weili y Joanna Jędrzejczyk.

Mientras «The Last Stylebender» busca recuperar su forma ganadora en la UFC, Romero está a días de su segunda pelea por el Dirty Boxing Championship de Mike Perry este fin de semana.

También se espera que el «Soldado de Dios» se enfrente a Mauricio «Shogun» Rua en la Global Fight League, aunque aún no se han revelado las fechas ni las sedes de los primeros eventos de la nueva promoción.