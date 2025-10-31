«Yellow Brick” nueva casmiseta de The Wyatt Sicks en WWE Shop

La oscuridad continúa expandiéndose dentro del Universo WWE. Esta semana, la tienda oficial WWE Shop presentó una nueva camiseta dedicada al grupo más inquietante de la actualidad: The Wyatt Sicks. El modelo, titulado “Yellow Brick”, no solo es un homenaje visual al legado de Bray Wyatt, sino también una metáfora de la locura y la redención que el grupo representa.

► Detalle de la nueva camiseta de The Wyatt Sicks

La camiseta “Yellow Brick” destaca por su fondo negro intenso que sirve como lienzo para un gráfico central cargado de simbolismo: un camino de ladrillos amarillos resquebrajados, que parece serpentear hacia una luz distante. A diferencia de la imagen luminosa del clásico Mago de Oz, aquí el sendero está torcido, fragmentado y rodeado de sombras, representando la travesía del grupo hacia lo desconocido.

En la prenda se puede notar como pieza central a Uncle Howdy rodeado de los miembros del grupo al lado del camino de ladrillos amarillos, que da nombre a la camiseta.

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

En la parte posterior, un numero seis de color amarillo en un circulo como una invitación a formar parte del culto que el equipo ha construido tanto en televisión como en la imaginación de los seguidores.