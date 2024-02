Yair Rodríguez sobre Ilia Topuria: «Me gustaría joderlo»

Yair Rodríguez no es fanático de Ilia Topuria. El sábado, Topuria desafía a Alexander Volkanovski por el título de peso pluma en el evento principal de UFC 298 en Anaheim, California.

Es la primera pelea de Volkanovski desde que fue noqueado por Islam Makhachev en octubre, y el rápido cambio tiene a muchos preocupados por el largo reinado. campeón de peso pluma. Aunque Rodríguez cree que no es lo ideal, todavía cree en Volkanovski.

«Me sorprendió que aceptara otra pelea después del KO, tan pronto contra Topuria. Así que creo que cometió un pequeño error allí. Habría esperado un poquito más.

“Creo que va a ganar. Pero pienso en todas las posibilidades, la única razón por la que creo que Topuria podría ganar es que [Volkanovski] no estará al 100 por ciento. No mentalmente, pero tal vez físicamente, dentro de su cabeza. Quién sabe qué pasa después de recibir un KO. Topuria golpea fuerte. Hay varios factores. Eso es lo único que creo que puede afectar a Volkanovski. Es realmente inteligente, es realmente bueno. Creo que es mucho mejor peleador que Topuria y creo que ganará”.

Rodríguez se enfrentó a Volkanovski en julio pasado, perdiendo por nocaut técnico en el tercer asalto en su pelea de unificación del título de peso pluma en UFC 290, y eso puede influir en el fracaso de la pelea. Pero su confianza en Volkanovski también podría atribuirse a sus sentimientos hacia Topuria.

“Simplemente no me agrada ese tipo. Habla tanta mierda, y creo que fue una manera fácil para él de ir a pelear por el título. No solo voy a decir yo, sino diferentes luchadores, tenemos que luchar como verdaderos guerreros, verdaderos malditos leones, y este tipo, creo que fue una manera más fácil de ir y luchar por el título. Eso es todo. Creo que UFC se lo está poniendo fácil.

“Hace un muy buen trabajo de marketing. Lo más importante en este deporte es que si sabes cómo promocionarte, obtendrás mejores ofertas y mejores peleas. No es ningún secreto. Todo el mundo lo sabe y creo que es genial haciéndolo. No lo culpo por eso. Simplemente no me gusta el chico. …

“Es triste que personas como él obtengan mejores peleas gracias a su boca, no a sus peleas. No me gusta eso. Independientemente del resultado de esta pelea, me gustaría joderlo”.