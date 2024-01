Yair Rodríguez resta importancia al currículum de Ilia Topuria

Yair Rodríguez cree que Ilia Topuria logró una oportunidad por el título. Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) desafía al campeón de peso pluma Alexander Volkanovski (26-3 MMA, 13-2 UFC) en el evento principal de UFC 298 el 17 de febrero en el Honda Center en Anaheim, California.

El invicto Topuria viene de victorias dominantes consecutivas sobre Bryce Mitchell y Josh Emmett, pero el ex campeón interino Rodríguez (16-4 MMA, 10-3 UFC) cree que la descarada confianza del español lo llevó rápidamente a una oportunidad por el título.

«Estaba hablando tantas cosas sobre mí, sobre mi última pelea. No sé. Dijo algo sobre mí, lo que sea, y yo no quería decir nada de eso. Pero simplemente estaba navegando por mi Instagram, vi el video y pensé que era divertido porque es verdad, ya sabes: tengo que pelear contra los mejores luchadores del mundo.

“Frankie Edgar, BJ Penn, Max Holloway… para tener una oportunidad por el título, ya sabes, tengo que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, y como este tipo hablaba tanta mierda, simplemente dale la oportunidad, ¿sabes? Y eso también me parece bien. Tendrá que enfrentarme a mí, tendrá que enfrentar a Max, tendrá que enfrentar a alguien como (Brian) Ortega o Volkanovski, y luego veremos de qué está hecho”.

Rodríguez cree que Volkanovski tiene más herramientas para ganar contra Topuria, pero le preocupa que no se haya tomado suficiente tiempo libre después de su derrota por nocaut ante el campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 294 en octubre.

“No me importa. Quienquiera estará bien. Simplemente creo que las habilidades de Volkanovski son mucho mejores que las de Ilia. Ilia es bueno, pero no creo que tenga lo que necesita para ganar esa pelea.

“Lo único que veo es que Volk aceptó la pelea demasiado pronto después de una derrota, no sólo una derrota, sino un KO. No sé si quiere demostrarse a sí mismo que puede hacerlo o lo que sea, pero me hubiera tomado más tiempo para recuperarme”.

Rodríguez buscará recuperarse de su derrota por el título ante Volkanovski en UFC 290 cuando se recupere con Brian Ortega (15-3 MMA, 7-3 UFC) en un evento co-estelar de UFC Fight Night el 24 de febrero en la Ciudad de México, México. Rodríguez ganó su primer encuentro en UFC en ABC 3 en julio de 2022 después de que Ortega sufriera una lesión en el hombro durante un intercambio de lucha.