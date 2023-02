Yair Rodríguez quiere pelea unificación en México

Yair Rodríguez quiere que su próxima pelea sea en casa. La estrella mexicana espera que su esperada pelea de unificación del título contra Alexander Volkanovski se lleve a cabo en el país azteca. Rodríguez (15-3 MMA, 10-2 UFC) ganó el título interino de peso pluma de UFC el sábado por la noche, sometiendo al veterano Josh Emmett (18-3 MMA, 9-3 UFC) en el evento coestelar de UFC 284 en RAC Arena en Perth, Australia.

Fue una pelea por el título interino porque Volkanovski (25-2 MMA, 12-1 UFC), campeón de peso pluma, subió de categoría para pelear por un segundo título en la misma noche. Desafortunadamente para el australiano, se quedó corto en una decisión unánime contra Islam Makhachev en el evento principal.

Habiendo peleado en Australia, Rodríguez cree que es hora de que sea el peleador de su ciudad natal.

“Sí, eso sería perfecto. De hecho, hablé con Alexander Volkanovski en el pasado en Dallas, en realidad no mucho con él, más bien con su manager, y me preguntó si iría a Australia. Yo estaba como, ‘Sí, ¿por qué no? Por supuesto que iré. Cumplo mi palabra. Vine aquí y gané el título interino, y ahora quiero pedirle a UFC que lleve este cinturón, esta pelea de campeonato a la Ciudad de México en septiembre cada vez que abran el instituto de rendimiento de UFC, para que podamos hacerlo allí”.

A pesar de su derrota, Rodríguez cree que Volkanovski hizo una buena cuenta contra Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC). Espera una dura pelea por delante.

“Está peleando por el cinturón de las 155 libras contra Islam Makhachev. Él no está peleando contra un don nadie. Islam es duro, duro. Hemos visto a los chicos rusos pelear en esta empresa súper duros.

“Pudo entrar allí, no solo en cinco asaltos, sino que demostró que también es capaz de ganar. La pelea estuvo bastante reñida. Eran tres asaltos a dos. Creo que hizo un trabajo bastante bueno”.