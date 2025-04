Yair Rodríguez: «Pelea con Diego Lopes tiene que suceder»

La semana de pelea de Yair Rodríguez no tuvo escasez de oposición. Oficialmente, estaba programado para pelear contra Patricio Pitbull en el UFC 314 el sábado. Tras derrotar a Pitbull, pidió una oportunidad por el título de peso pluma, que posteriormente fue conquistado por Alexander Volkanovski al final de la velada. Y luego está Diego Lopes .

Rodríguez y Lopes entrenan actualmente en México y ambos tienen una profunda animosidad mutua que se manifestó durante la conferencia de prensa previa al combate del jueves pasado en Miami. Los peleadores intercambiaron palabras y tuvieron que ser separados por el personal de seguridad.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea del sábado, se le preguntó a Rodríguez si su problema personal con Lopes tiene prioridad sobre pelear con Volkanovski por segunda vez.

“A los ojos de la afición, claro, pero si me preguntas, si estuvieras en mi posición ahora mismo, el tema puede quedar a un lado por ahora. Lo único que busco ahora mismo es pelear por ese cinturón.

Rodríguez rompió una racha de dos derrotas con una impresionante decisión sobre Pitbull, quien debutó tras 15 años compitiendo para Bellator, incluyendo tres reinados como campeón de peso pluma de la promotora. «El Pantera» cree que su actuación, sumada a las credenciales de su oponente, debería ser suficiente para ganarse la revancha con Volkanovski.

Volkanovski derrotó a Rodríguez, entonces campeón interino, en una pelea de unificación de títulos en UFC 290 en julio de 2023. Esa es una derrota que Rodríguez desea vengar desesperadamente, aunque aseguró a los fanáticos que su disputa con Lopes no quedará sin resolver.

“Creo que tiene que suceder en algún momento. De hecho, hablé con mi amigo Marco Beltrán y le dije: ‘Te tengo, hermano. Tengo esta pelea para ti. Me aseguraré de que, cuando tenga la oportunidad de pelear con él, te la consiga’. No quería hacerlo; como han visto, [Lopes y yo] pudimos tomarnos fotos juntos, pude mantener la calma todo el tiempo que pude, pero el tipo intentó ser irrespetuoso en la conferencia de prensa. Intentó decir: ‘¡Ay, cuántas derrotas tiene!’, como si me atacara de esa manera.