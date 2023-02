Yair Rodríguez: El viaje ha sido largo

Si Alexander Volkanovski nunca regresa a las 145 libras, Yair Rodríguez se considerará campeón con una victoria en UFC 284.

Rodríguez (14-3 MMA, 9-2 UFC) se enfrenta a Josh Emmett (18-2 MMA, 9-2 UFC) por el título interino del peso pluma en la pelea estelar del sábado en el RAC Arena. El cartel principal se emite en pago por evento después de las preliminares en ESPN y las preliminares tempranas en ESPN+.

Con el actual campeón de peso pluma Volkanovski desafiando al campeón de peso ligero Islam Makhachev en el combate estelar de la noche, existe la posibilidad de que no regrese a su categoría de peso original con una victoria. Si no lo hace, Rodríguez no ve por qué no sería considerado el verdadero campeón.

“El viaje ha sido largo”, dijo Rodríguez a los periodistas en el día de la prensa. “Han sido como 10 años para mí para llegar aquí a este punto finalmente. No quiero ser irrespetuoso y decir que no hay un verdadero cinturón o lo que sea, es sólo lo que es. Si llego a luchar por el cinturón real, entonces ese será el cinturón. Si el verdadero campeón decide no volver a las 145 libras, entonces el campeón de la división será quien tenga el cinturón interino“.

Pero primero, Rodríguez tiene que superar al líder histórico de la división en derribos encajados y sabe que tiene que ser cauto.

“Creo que es un rival muy peligroso”, dijo Rodríguez. “Creo que puede hacer daño si consigue conectar un solo golpe, así que tendré que tener mucho cuidado con él. Es un tipo al que respeto de verdad, está haciendo esto por las razones correctas, y espero que saque lo mejor de sí mismo. Así que será una guerra, como siempre”.