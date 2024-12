Ya se puede votar en los NXT Year End Awards de WWE

Los NXT Year-End Awards son una serie de premios anuales que reconocen y celebran los mejores logros, luchadores, y momentos dentro del territorio de desarrollo de WWE durante el año. Estos se introdujeron en 2015 y, a lo largo del tiempo han destacado a los talentos emergentes y establecidos de esta división, que es conocida como el semillero de futuras estrellas de la lucha libre.

The #WWENXT Year End Awards are back!

Voting is now OPEN for the following categories:

– Male Superstar of the Year

– Female Superstar of the Year

– Tag Team of the Year

– Moment of the Year

– Match of the year

– Best PLE/Show of the year

— WWE NXT (@WWENXT) December 18, 2024