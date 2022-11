¿Ya se dio de baja el Campeonato 24/7?

En la más reciente edición de Raw, y en la sexta lucah de la velada, se llevó a cabo un combate por el Campeonato 24/7 WWE entre la entonces monarca, Dana Brooke, y su retadora, Nikki Cross, quien había mostrado un lado más agresivo en las últimas semanas. El final fue favorable a Cross, logrando el título por vez número once, pero lo sorprendente ocurrió después, ya que mientras caminaba tras bastidores, con Damage CTRL atrás, arrojó (o intentó hacerlo) el título al bote de basura, mostrando claramente su desprecio hacia uno de los campeonatos más irrelevantes de la historia de WWE.

► Nikki Cross sigue apareciendo como Campeona 24/7

A partir de entonces, la pregunta obvia en la mente de todos en el Universo WWE es si la compañía ha eliminado o no el Campeonato 24/7 para siempre. Recordemos que el título no había aparecido previamente en televisión desde que Triple H asumió el cargo de director creativo, aunque sí era defendido en los eventos en vivo no televisados, donde se daban cambios efímeros, con Dana Brooke siempre saliendo como monarca.

Hasta el momento, WWE no habría todavía retirado el Campeonato 24/7 dado que, a pesar de lo hecho por Nikki Cross, oficialmente esta sigue listada como Campeona 24/7, lo cual se puede visualizar en la página oficial, donde se enlistan a las Superestrellas de WWE.

Recordemos que la última vez que presenciamos a alguien arrojar unos campeonatos a la basura en televisión fue cuando Cora Jade lo hizo con el Campeonato Femenil de Parejas NXT. Sin embargo, estos se recuperaron y se anunció sin mayor demora que se realizaría un torneo para definir a las nuevas campeonas, lo cual recayó en Kayden Carter y Katana Chance. Habrá que ver si algo similar ocurre para el Campeonato 24/7.

De retirarse para siempre, el Campeonato 24/7 tendrá como estadística el hecho de que R-Truth sería el Campeón con mayor número de reinados, con 53, así como el de mayor duración combinada, con 415 días.