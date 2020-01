Esta noche en Raw, Kevin Owens, Samoa Joe y The Big Show se enfrentarán a Akam, Rezar y Seth Rollins, el denominado Mesías de WWE por la propia compañía. Ojalá no sea un fiasco más, pero hasta hace poco los mismos luchadores no tenían idea de cuáles iban a ser las reglas de este insólito y curioso encuentro.

► Se dan a conocer las reglas de la «Pelea de puñetazos»

Bueno, la «pelea a puñetazos», que será el evento principal de Monday Night Raw será una pelea sin ningún tipo de restricciones: no hay descalificación, no hay conteos fuera, no hay y no hay presentaciones, será la primera vez que suceda en la compañía, dijo un portavoz de WWE a TheWrap.

«El encuentro termina cuando el árbitro declara que un equipo ya no puede continuar«

En resumen, el equipo completo de tres tiene que ser «noqueado» para que el encuentro llegue a su final.

“Esta es una pelea legítima. ¿Sabes cómo son las peleas? Es como cuando estamos en la escuela secundaria y uno dice: ‘Nos vemos a las 3 en punto, en la parte de atrás, vamos a tener una pelea a puño limpio’. Esto es un estruendo, esto es ‘Una historia del viejo oeste’. Aquí es donde se aclaran los asuntos o donde una historia se incrementa dramáticamente».

Para ser claros, lo que veremos en Raw esta noche no se trata de una pelea de puños legítima, como lo fueron los combates de boxeo de WWF «Brawl for All» de 1998. Este «Fist Fight» sigue siendo un combate de lucha libre con guión, pero con estipulaciones únicas y un nombre genial, haciendo recordar al aficionado a aquellos los viejos tiempos de la secundaria.

Dicho esto, podemos decir que Kevin Owens se ha ahorrado otras cinco horas de su valioso tiempo esperando que alguien le explicara las reglas del combate de esta noche. Inclusive, publicó un tuit demostrando su emoción:

«¡Síiii. Reglas!»

Para poder presenciarlo en vivo, recuerden que pueden seguir nuestra cobertura de Monday Night Raw en este enlace.