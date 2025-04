Ya se conoce el rival de Karrion Kross en Bloodsport XIII

Como sus compañeros en WWE Natalya y Pete Dunne, Karrion Kross competirá en el evento GCW Josh Barnett’s Bloodsport XIII. Recientemente, conocíamos esta noticia, así como también que el contrato del luchador con la WWE expira este año.

Pero entonces no se había confirmado a quién enfrentará y ahora sí sabemos que su rival será JR Kratos, a quien se puede ver en la NWA y que estará regresando a Bloodsport por primera vez desde 2019; tiene un marcador de 1-1 hasta ahora.

A killer and a God of War – Two titans, set for all out WAR.

The walls will crack and crumble, the ground will shake, and lights will flicker from every impact. Let’s hope the Palms can stay standing after these two collide.

