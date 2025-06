Ya se conoce el motivo de la marca «WWE Late Night»

A principios de junio, WWE solicitó el registro de la marca «WWE Late Night» en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Como es habitual, en un primer momento no hubo ningún detalle que aclarase el destino de la misma.

► «WWE Late Night»

En cambio, finalizando el mes, la propia empresa aclara de manera oficial el motivo con el comunicado que leemos a continuación:

27 de junio de 2025 – WWE anunció hoy que «WWE Late Night con Tony Hinchcliffe» se llevará a cabo en el Bergen Performing Arts Center en Englewood, Nueva Jersey, el sábado 2 de agosto a las 11:00 p.m. (hora del Este), como parte del fin de semana de SummerSlam.

Hinchcliffe, el comediante de renombre internacional, uno de los mejores expertos en «roasts» del mundo y la mente maestra detrás de Kill Tony, reunirá a destacados comediantes, artistas y Superestrellas de WWE —que serán anunciados próximamente— para una noche inolvidable de risas y grandes sorpresas.

Una preventa exclusiva para este evento a puertas cerradas y no televisado comenzará el lunes 30 de junio a las 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT hasta las 11:59 p.m. ET / 8:59 p.m. PT a través de https://www.Ticketmaster.com, seguida de la venta general al público el martes 1 de julio a las 10:00 a.m. ET.

El pasado abril, Hinchcliffe fue el anfitrión de The Roast of WrestleMania Featuring Tony Hinchcliffe & Friends en el moderno BleauLive Theater, ante una multitud con entradas agotadas en el Fontainebleau Las Vegas, como parte de la semana de WrestleMania® 41. El roast contó con la participación de Superestrellas de WWE como The Miz y Sami Zayn, así como del legendario miembro del Salón de la Fama de WWE, Paul Heyman, entre otros.