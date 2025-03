Ya puedes votar para los WWE Slammy Awards 2025

WWE comienza las votaciones para premiar a sus Superestrellas en la edición 2025 de los Slammy Awards. Pinchando aquí puedes acceder a ellas y a continuación obtener toda la información sobre las mismas.

🏆 The Slammy Awards are back! 🏆

WWE’s iconic award show will stream live from #WWEWorld at #WrestleMania on WWE’s social platforms on Sunday, April 20!

VOTE NOW for your favorite Superstars, matches and moments of the past year: https://t.co/MvygfVrZ2k pic.twitter.com/6BSHHqgOln

— WWE (@WWE) March 21, 2025