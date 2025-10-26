Ya puedes ver gratis MLW Symphony of Horrors 2025

Major League Wrestling te ofrece gratis su evento más reciente, Symphony of Horrors, con Místico, Matt Riddle, Austin Aries o la estrella de Hollywood Paul Walter Hauser.
► MLW Symphony of Horrors 2025
No te pierdas el cartel oficial de combates (según la descripción que nos proporciona la propia promotora) y después el show en sí mismo a través de la plataforma de YouTube:
Especial de Halloween de dos horas — ¡lleno de giros impactantes, luchas por el título y enfrentamientos nunca antes vistos!
-
Matt Riddle & Mads Krule Krugger vs. The Skyscrapers (Donovan Dijak & Bishop Dyer): Campeonato Mundial en Parejas de MLW
-
Austin Aries vs. Místico: Semifinal de la Opera Cup
-
Satoshi Kojima vs. Volador Jr.: Semifinal de la Opera Cup
-
Blue Panther (c) vs. Atlantis vs. Rugido: Campeonato Nacional Peso Abierto de MLW
-
SHOTZI en acción
-
Templario (c) vs. Virus: Campeonato Mundial de Peso Medio de MLW
-
Magnus vs. Diego Hill vs. Stigma vs. Okumura vs. Ikuro Kwon: Scramble 5 de Peso Medio
-
Danny McBride y Steve Little descubren cómo se elabora el mejor tequila del mundo.
-
Brock Anderson lanza un desafío — y el hombre que responda podría sorprender al mundo.
-
¡La amistad entre Paul Walter Hauser y Paul London muestra grietas en nuevas imágenes nunca vistas!