Ya puedes ver gratis MLW Symphony of Horrors 2025

Major League Wrestling te ofrece gratis su evento más reciente, Symphony of Horrors, con Místico, Matt Riddle, Austin Aries o la estrella de Hollywood Paul Walter Hauser.

► MLW Symphony of Horrors 2025

No te pierdas el cartel oficial de combates (según la descripción que nos proporciona la propia promotora) y después el show en sí mismo a través de la plataforma de YouTube:

Especial de Halloween de dos horas — ¡lleno de giros impactantes, luchas por el título y enfrentamientos nunca antes vistos!

  • Matt Riddle & Mads Krule Krugger vs. The Skyscrapers (Donovan Dijak & Bishop Dyer): Campeonato Mundial en Parejas de MLW

  • Austin Aries vs. Místico: Semifinal de la Opera Cup

  • Satoshi Kojima vs. Volador Jr.: Semifinal de la Opera Cup

  • Blue Panther (c) vs. Atlantis vs. Rugido: Campeonato Nacional Peso Abierto de MLW

  • SHOTZI en acción

  • Templario (c) vs. Virus: Campeonato Mundial de Peso Medio de MLW

  • Magnus vs. Diego Hill vs. Stigma vs. Okumura vs. Ikuro Kwon: Scramble 5 de Peso Medio

  • Danny McBride y Steve Little descubren cómo se elabora el mejor tequila del mundo.

  • Brock Anderson lanza un desafío — y el hombre que responda podría sorprender al mundo.

  • ¡La amistad entre Paul Walter Hauser y Paul London muestra grietas en nuevas imágenes nunca vistas!

