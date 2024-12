¡Ya puedes leer gratis la Revista digital Cuadrilaterotops.com! Aquí 5 extractos

¿Sabías que Vince McMahon quiso comprar Playboy y ser promotor de boxeo en el apogeo de la WWE? ¿Estabas al tanto de que hubo ideas preliminares de FOX para que otra empresa se sumara a las Monday Night Wars en los 90? ¿Y de que WWE guarda copias de seguridad de su videoteca en una base aislada a prueba de bombas, por si acaso? Pues si no lo sabías antes, ahora sí. Y de igual manera que con estas piezas de historia de lo más curiosas y divertidas, también podrías saber cientos, miles de cosas más, ¡con tan solo leernos!

► Bray Wyatt: A un año de su muerte, la historia completa

Como podrán apreciar, la nota de portada inaugural estará centrada en la figura de Bray Wyatt y su historia completa detrás de escena en WWE (y fuera también). En la misma, haremos foco en sus diferencias creativas con la oficina, los planes descartados, su visión de los Wyatt Sicks, la casi firma con All Elite Wrestling, entre muchos otros tópicos de interés.

A continuación les traemos la introducción de la misma:



“’Soy un pedazo de basura’, se decía a sí mismo en un lamento constante. ‘¿Así seré recordado?’. Había hecho lo mejor que podía con las herramientas que le habían extendido. Nadie podía decir que no lo había intentado, que no había dado lo mejor de sí. Pero maldita sea, faltaban años luz para que fuera suficiente. Y lo único que podía era sentir ridículo, ridículo, y no había peor sensación que esa en un mundo como este. Se había expuesto como alguien que no era, un auténtico idiota; en consecuencia, como un idiota era ahora percibido. En este mismo mundo del que hablamos, la percepción es realidad. Y así como dice el refrán, nunca tienes una segunda oportunidad para dejar una buena primera impresión. Oh, las cosas estaban mal. Muy mal.

«Pero, ¿qué tan mal, realmente? Quizá una rápida historia lo responda: al poco tiempo de comunicarle que ya no sería necesitado en Raw o SmackDown (lo cual era, básicamente, una forma de informarle que había desaprovechado la oportunidad por la que había luchado toda su vida) y que debía buscar suerte otra vez en Florida (Florida, donde te decían “mejora o despídete”, donde una buena noche eran doscientas personas), las noticias se tornaron aún más negras. ‘No está funcionando’, le señaló un directivo. ‘Cambia algo o ya no te necesitaremos’. Entonces, qué tan mal, preguntamos: bueno, preocupantemente mal, ‘haz-algo-ya-mismo-o-de-lo-contrario-nos-desharemos-de-ti-definitivamente’ mal.

«Oscuridad. Windham Rotunda sabía de ella. La conocía como la palma de su mano. Caminó por sus pasillos muchas más veces de las que hubiera deseado, tantas que si de algún modo hubiera que ilustrar esos vaivenes, lo justo sería pensarlo como una puerta giratoria de alternancia. Alternancia entre la luz y la sombra. El yin y el yang. Y ahora, que todo estaba tan dolorosamente mal, era hora de actuar. Fue un proceso que le tocó repetir en años venideros: en el dolor encontraba su mejor trabajo, y para desterrar lo que allí escondido debía sumirse en ella, así como un buzo se sumerge en lo profundo del mar. Y cada vez, lo que sacaba a flote resultaba simplemente impresionante. Terrorífico, sí, pero impresionante.

«Y así fue como transformó en luz la oscuridad, cómo desde las profundidades sacó fuerzas para ir hacia arriba, siempre hacia arriba. Al principio, en las penumbras, prendió él mismo esa luz solitaria que se paseaba como una luciérnaga en la noche. Pero poco a poco, la luciérnaga fue encontrando a su familia, y pronto, ya no tanteaba sola por las sombras. Ahora otras dos iban a su lado, pues sentían lo que él sentía y sabían que su visión no fallaría. Entonces sí, empezó la magia. Rápidamente, las luciérnagas se multiplicaron. Con el tiempo, se tornaron primero en cientos, luego en miles de ellas. Allí donde fuese, ahí estaban también. Y cada vez en mayor cantidad. En los momentos buenos y, mejor aún, de igual forma en los malos. Pronto, después de recorrer un camino tortuoso de dudas y certidumbres, se encontró en la cima de la montaña. Después de esos grises recuerdos de fracasos y rechazos, de ver un sueño de vida deformarse hasta el punto de casi encontrarle su fin, oh, ahora sí podía gozarlo. No hay subidas sin bajadas, bien dijo alguna vez, y ahora sí podía reclamar la corona que hacía poco, tan poco, no parecía más que un sueño imposible. Ahora sí, más que nunca, tenía las herramientas, el apoyo. Ahora sí, tenía al mundo en sus manos… Al mundo entero en sus manos».

► Así se convirtió Triple H en el hombre más poderoso de WWE

“Triple H ganó su primer Campeonato de la WWE en 1999, el cual mantuvo por un mes y perdió, de todas las personas, contra el propio Mr. McMahon. Aquel primer reinado no maravilló a los oficiales, que interpretaron que aún no estaba listo para cargar con semejante responsabilidad. Lo que le llevó a hacer el clic, otra vez, fue la continuación de esa rivalidad con el Chairman. Porque para irritar a su jefe, se casó en Las Vegas con Stephanie, la inocente hija adolescente de Vince, mientras esta había sido ‘dormida’ a la fuerza por el efecto de pastillas. Al poco tiempo, igualmente, se reveló que el casamiento había sido consensuado, y así arrancó la era que consolidó a marido y mujer, la era McMahon-Helmsley.

“Ya bajo esta encarnación, con Stephanie como compañera, Triple H fue uno de los focos principales de la WWE. Así llegó otro reinado, esta vez mucho más sólido y bien aceptado. Y entre tanto acontecimiento, detrás de escena sucedían cosas…

“‘Yo estaba saliendo con alguien en ese momento’, contó Stephanie a Howard Stern en 2002. ‘Él no dejaba de darme indirectas, y yo pensaba, «¿está coqueteando conmigo? No, no puede ser, debe estar bromeando». A veces yo estaba sentada en su regazo y él decía cosas… Una vez, de hecho, estando en el piso, me acarició la pierna. Ahí dije, «esto definitivamente es coqueteo». Fue un momento muy tenso, porque yo tenía prohibido salir con cualquier luchador’.

“Según la versión que ella dio de los hechos, Levesque ‘había dejado a Chyna’ para entonces pero ‘por algún motivo aun vivían juntos’. Por ende, ‘dejamos de vernos por un tiempo’ hasta que Stephanie se aseguró de que la pareja estuvo disuelta. Y entonces, pasaron a la fase de aceptación… de los McMahon.

“En su charla con Mick Foley en 2016 para WWE Network, Shane (hermano de Stephanie, sobra aclarar) confesó que no quedó conforme por cómo se manejó la situación, dando a entender que desde ese primer momento no guarda la mejor de las relaciones con su cuñado: ‘¿Mi relación con Paul? Hace feliz a mi hermana y eso me hace muy feliz. Siempre pensé que lo importante era que ella fuera feliz, pero fue más un pensamiento de la vieja escuela de que la hija del jefe, especialmente, no debía salir con un talento. En ese momento era así: estaba el talento y la oficina por separado. Lo que no me cayó bien fue que se me haya ocultado por un tiempo, eso no me sentó bien’.

“Para Vince, por otra parte, no fue muy complicado de digerir, o al menos no tardó en dar la derecha. De hecho, al cabo de poco tiempo ya lo tomaba con humor: ‘A medida que nuestra relación crecía, tuvimos ese momento incómodo que todos atravesaron alguna vez’, contó Hunter. ‘Esa primera cena en la casa de los padres de tu novia, excepto que yo había trabajado con su padre por todos esos años. Lo hizo lo más incómodo posible, ¡solo porque pensaba que era divertido!’”

► 100 cosas que no sabías de Bryan Danielson

[…] «10) En su autobiografía, Bryan contó un incidente que ilustra el respeto mutuo entre él y Regal. Sucedió en un vuelo de WWE mientras el ex Campeón de WWE era parte de la NXT original. Según contó, Ezekiel Jackson andaba renegando por su ubicación. ‘¿Cuál de ustedes, novatos, tiene mejor asiento que yo?’. ‘Yo’, dijo Danielson, ‘¿por qué?’. ‘Me lo quedo’, contestó Zeke. Bryan, enojado, no se echó atrás (‘No lo creo’), argumentando que esas no eran las formas. Jackson no quedó muy contento con la respuesta… y entonces intervino Regal. ‘¿Sabes con quién estás hablando?’, le apuntó a Jackson. ‘Este chico es un hijo para mí, y tiene más talento en un dedo que tú en todo el cuerpo’. Jackson se retiró hecho una pipa»;

[…] «14) El nombre Daniel Bryan no le agradaba. Cuando WWE le pidió que llevase una lista con sugerencias, llenó el papel con el nombre ‘Buddy’, como le decían a su padre, con el apellido ‘Peacock’ a la cabeza. Buddy Peackock no sonaba muy profesional para William Regal, quien apareció con una solución más fiel y simple: Daniel Bryan;

«15) Sus primeras palabras en WWE fueron ‘yes’;

«16) El color granate que Danielson adoptó por el resto de su carrera en sus atuendos es un tributo a su gran maestro. La tradición la empezó cuando Regal le obsequió sus trusas y botas de ese color en MCW, un color que simbolizaba la simpleza de la lucha de la vieja escuela;

[…] «37) Y si tocamos el tema de las pruebas, atención a este dato. En 2010, las Superestrellas fueron sometidas a un test sobre las decisiones que tomarían en distintas situaciones cotidianas. El objetivo era probar si reclutando a gente con resultados similares las probabilidades de éxito fueran semejantes. Personalmente, Bryan arrojó resultados inéditos. ‘Me dijeron que no conocían persona menos codiciosa, y no entendían cómo había llegado tan lejos siendo así’, reveló».

[…] «70) La primera vez que él y Brie tuvieron relaciones, fueron interrumpidos por Sheamus y Ted DiBiase Jr. Al darse cuenta, la reacción del pelirrojo fue disculparse inmediatamente y retirarse: “¡Oh! Lo siento fella”.

► Vince McMahon: cómo ganar mil batallas y tropezar con una hormiga



«Un hombre orgulloso, un hombre que no digiere la derrota con facilidad, se infla el pecho al decir que no hubo nadie capaz de vencerlo. Y el hombre orgulloso, el que no digiere la derrota con facilidad, no miente. Al menos no del todo. El hombre es Vince McMahon, por supuesto, y desde que se pusiese los pantalones largos y tomara el control de la WWF de principios de la década de los 80, altibajos mediante, nunca fue vencido. Y aun cuando los golpes letales le rozaron la mejilla, como le sucedió en muy contadas ocasiones, volvió con un comeback digno de un hulking up para propiciar el golpe nocaut a aquel que casi lo derribó en primera instancia. Pero él, el hombre, Vince McMahon, a pesar de usar muchas maniobras de dudosa ética y moral durante el recorrido, nunca fue derribado. Eso, a la larga, décadas después, generó una peligrosa sensación de seguridad: la siempre engañosa impunidad.

«Para ilustrar mejor el nivel de orgullo del hombre, nos remontamos a la versión que cuenta Brian Gewirtz, ex cabeza creativa de WWE, hoy mano derecha de Dwayne ‘The Rock’ Johnson en sus distintos proyectos y alguien que guarda un concepto positivo de su ex jefe. En el contexto en que lo contó (en su recomendable biografía, There’s Just One Problem…) se da por descontado que sus intenciones fueron más humorísticas que denigrantes, pero en un contexto como el que vivimos hoy, en el que vuelve a surgir una demanda por graves episodios de acoso sexual y abuso de autoridad en contra del empresario, resulta bastante reveladora.

«En una de las tantas visitas de Donald Trump a WWE, precisamente durante la rivalidad que ambos iniciaron en el Camino a WrestleMania 23, concretaron un careo durante Monday Night Raw en el cual el inmenso ego de Vince salió a flote de una manera, uno diría, infantil.

«Según contó Gewirtz, todo fue acorde al plan, obtuvieron la reacción que querían y vendieron la lucha de mil maravillas. Al atravesar la cortina, todos se dieron la mano y se felicitaron entre sí. El show acabó y cada uno se fue por su lado. Abandonaron la arena con la satisfacción de haber concretado los objetivos de un buen show y las cabecillas del equipo creativo se dirigieron con Vince a la limousine que la empresa había puesto a su disposición. Ni bien se acomodaron, quedó claro que el hombre había mantenido las apariencias. Con la privacidad como escudo, Vince dejó salir la bronca contenida. Estaba fuera de sí, colérico como pocas veces. Y no se quedó callado. Sin que le preguntaran, lo primero que hizo al subir al vehículo fue alzar la voz respecto al gran problema que lo aquejaba: y es que con el traje enorme que había llevado Trump a la confrontación, el futuro mandatario de los Estados Unidos parecía mucho más “grande”, más morrudo y musculoso que él. Era ridículo, pues todos sabían que Vince era el enfermo de las pesas, pero él no podía lidiar con el hecho de que pareciera lo contrario. ‘La percepción es realidad’, era una de sus frases célebres».

► 12 Superestrellas que fueron considerados para ganar el Rumble

«Discutiendo la edición del Royal Rumble 2008 en un episodio de WWE Backstage en junio de 2020, CM Punk dejó a todos los espectadores boquiabiertos al hacer una revelación que nadie conocía: ‘¡Se suponía que yo iba a ganarlo! Se suponía que iba a ganar ese Royal Rumble, pero John Cena volvió sólo tres meses después de desgarrarse los pectorales. Muchas gracias, John’.

«Aunque se desconocen qué planes habían para él en WrestleMania, podemos decirles lo que acabó sucediendo: Punk descolgó el maletín de Money in the Bank y lo canjeó exitosamente por su primer Campeonato Mundial Completo. Por otro lado, figuró en los planes preliminares en el Rumble de 2014, antes de que Batista acordase su vuelta y tuviese su infame etapa. El de Chicago, por su parte, renunciaría famosamente la noche siguiente antes las grabaciones de Monday Night Raw».

