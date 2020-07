Ya ni lo esconde: Luke Gallows confirma su futuro tras WWE

Luke Gallows confirma su futuro, tal cual. No hace mucho se adelantó que el próximo 26 de julio hará su primera visita a los encordados desde que fuera despedido de WWE, pero no será en la empresa en la que parece obvio que trabajará a partir de ahora de forma habitual, con la que firmará un contrato, dicho de otra manera: Impact Wrestling. No es ninguna sorpresa porque precisamente la mayoría de informes hasta ahora acerca de este luchador han apuntado en esta misma dirección pero es interesante que él mismo ni siquiera lo esconde en una reciente publicación.

► Luke Gallows confirma su futuro: Impact Wrestling

Karl Anderson, de quien es de suponer que pondrá su rúbrica con la misma compañía al mismo tiempo, publicó esta foto de su amigo en Instagram:

"Demonios, ¿qué mierd* llevas puesta?".

Aunque quizá esta manera de referirse del luchador a la camiseta de Impact no sea la mejor si tienen la intención de firmar con ellos. Y esto nos lleva a otra cuestión que también merece comentarse. Y es que también podría pensarse que Gallows solo está jugando con los fanáticos, que solo quiere confundirlos. Porque de esta manera no habría ninguna sorpresa en su próxima aparición en televisión. No obstante, si finalmente trabaja en otra organización, sí que lo sería. Por otro lado, volviendo al primer asunto, hace poco se adelantó que ambos veteranos ya firmaron con esta misma compañía.

No va a haber que esperar mucho en realidad para saber al cien por cien lo que va a pasar con ambos o, para ser más concretos, si van a trabajar en la Zona de Impacto. Porque si van a hacerlo parece obvio que debutarán en Slammiversary 2020, PPV que se celebrará el 18 de julio. Así que, salvo que antes se aclare el próximo paso de los dos en la lucha libre, dentro de once días quedará claro si todo esto es un juego o no.