La edición número 40 de WWE Saturday Night’s Main Event fue la última que se emitió por NBC. Las próximas dos ediciones finales de este año se emitirán en Peacock. Sin embargo, lo interesante es que ya se dejaría atrás la edición del retiro de Goldberg, ampliamente criticada, hasta por el luchador.

Y es que, en las últimas horas, se ha reportado cuál sería el lugar, la fecha y la hora en la que WWE realizaría el Saturday Night’s Main Event número 41 de la historia. Según ha reportado Wrestle Votes, WWE realizará esta edición el próximo sábado 01 de noviembre de 2025, desde el Delta Center en Salt Lake City, Utah.

► Lugar y fecha reportados para WWE Saturday Night’s Main Event 41

Una noche antes, WWE realizará en esta misma arena una edición especial de Halloween de WWE SmackDown. Recordemos que la pasada edición de Saturday Night’s Main Event fue el 12 de julio, en donde vimos a Gunther no solo retener el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Goldberg, sino retirarlo.

Además de esta edición del primero de noviembre, habrá un show final el próximo sábado 13 de diciembre, desde Boston, Massachusetts, y en donde John Cena tendrá su lucha de retiro.