Ya existiría fecha de posible regreso de Chris Jericho a WWE

Chris Jericho ha sido una pieza clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación en el 2019, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudado en su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley, Kenny Omega y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW. Aunque el veterano todavía se encuentra bajo contrato hasta finales de este año, no ha aparecido en la programación desde el pasado mes de abril y no existen planes creativos para él, alimentándose aún más los rumores sobre su posible salida y un eventual regreso a la WWE, del cual el propio luchador ha generado mucha expectativa al publicar un video en su cuenta de TikTok.

► Chris Jericho aparecería en el primer WWE RAW del 2026

Este domingo, Jon Alba de Sports Illustrated publicó en su cuenta de X una importante actualización sobre el futuro de Jericho, mencionando que su contrato con AEW expira este 31 de diciembre y que Y2J irá rumbo a la WWE, haciendo su posible regreso en la primera edición del Monday Night Raw del nuevo año.

“Anoche, Alex McCarthy informó que el contrato de Chris Jericho con #AEW vence a la medianoche del 31 de diciembre, que se marchará a la WWE y que podría debutar el 5 de enero en Raw. Mis fuentes también creen que aparecerá en la televisión de #WWE muy pronto”.

La noticia llega un día después de que Jericho hiciera sus primeras declaraciones públicas sobre los rumores, respondiendo a un fan durante su transmisión en vivo de YouTube, «Cena de Navidad con los Winnipeggers». Cuando se le preguntó si podría regresar a la WWE para una nueva temporada, Jericho simplemente respondió: “Nunca se sabe. Nunca se sabe”.

En un dato no menor, la transmisión en vivo en el canal de YouTube de Chris Jericho se dio al mismo tiempo que el PPV de AEW, Worlds End, y evidentemente no fue parte del evento.

Dave Meltzer, del Wrestling Observer, respaldó lo dicho por Alba y McCarthy, aunque no aseguró al 100% que vaya a estar en WWE en la primera semana de enero.

«En cuanto a Chris Jericho, es cierto que su contrato con AEW vence el miércoles y la mayoría espera que esté en la WWE en enero. Esa ha sido la expectativa durante meses, pero no tengo confirmación de que esté completamente listo.»