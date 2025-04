Ya estaría definida la primera lucha de AEW All In: Texas

Cuando Kenny Omega apareció sorpresivamente en Worlds End 2024 para encarar a Kazuchika Okada, quien acababa de ganar la segunda edición del Continental Classic, AEW nos sugirió que «The Best Bout Machine» y «The Rainmaker» se medirían en All In: Texas, a modo de quinto episodio de su antológica saga.

Ya el pasado mes, con Omega portando el Campeonato Internacional, Fightful informó que la empresa quería unificar esta presea con el Campeonato Continental de Okada.

«AEW ha hablado sobre esta posibilidad durante meses, con algunos incluso considerándola un hecho a nivel creativo. La combinación y unificación de títulos ha sido propuesta desde hace bastante tiempo, hasta el punto en que muchos dentro de la empresa la veían como un plan creativo firme para reducir la cantidad de campeonatos en AEW. «Aún no está claro cómo AEW planea ejecutar la posible fusión, ya sea mediante una unificación total, un cambio de marca o un escenario en el que ambos campeonatos se lleven juntos. Sin embargo, la consolidación de títulos parece ser la dirección clara».

► Omega y Okada: All In

El pasado domingo, durante Dynasty, AEW volvió a sugerirnos que Kenny Omega y Kazuchika Okada cruzarán sus caminos, cuando ahora fue el nipón quien apareció para encarar al canadiense, luego de que este retuviera el Campeonato Continental ante Mike Bailey y Ricochet. Y si bien el final de esta Triple Amenaza igualmente nos señaló que Bailey buscará una nueva oportunidad, tal vez de cara a Double or Nothing, todo parece dispuesto para un «Omega vs. Okada V» en Texas.

Bajo reciente edición de la Wrestling Observer Radio, haciendo recapitulación de Dynasty, Dave Meltzer confirma que AEW tiene tal plan en su agenda.

«Puedes ver claramente que Okada y Omega va a ser en All In, y probablemente será cinturón contra cinturón. Al final levantaron los cinturones, algo sobre lo que se ha especulado, y parece que es el caso».

Como comento, es probable que antes de All In, Omega defienda el Campeonato Internacional ante Bailey. Mientras, por ahora no hay indicios consistentes de si Okada pondrá sobre la mesa el Campeonato Continental en Double or Nothing o en alguna fecha previa a la gran cita texana. Interesante decisión en pos de programar un cartel lo más notorio posible, considerando también que la venta de boletos para All In no marcha demasiado bien.

All In: Texas se celebrará el 12 de julio desde el Globe Life Field de Arlington (Texas, EEUU), sin ningún combate oficializado todavía, obviando que allí el Campeón Mundial AEW y la Campeona Mundial AEW se jugarán sus respectivos estatus contra los ganadores de la Owen Hart Cup varonil y femenil.