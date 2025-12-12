Ya está definido fecha para primer PLE de WWE en Italia

WWE continúa su expansión global de sus eventos premium y el 2026 arranca con todo, con un Royal Rumble que tendrá lugar en Arabia Saudita, país que también recibirá WrestleMania 43 al año siguiente. Además, por si fuera poco, la compañía llevará otro evento premium inédito en Italia, hecho que fue anunciado por Nick Khan en septiembre de este año.

► WWE llegará a Italia el 31 de mayo de 2026

La expansión internacional de la WWE acaba de dar un gran paso adelante. Tras meses de especulación tras los comentarios de Nick Khan en septiembre sobre la posibilidad de que Italia acogiera un Evento Premium en Vivo en el 2026, Fightful Select dio una actualización indicando que la WWE ha confirmado oficialmente sus planes para materializar este hecho, fijando el 31 de mayo de 2026 como fecha de celebración. El evento se posiciona como el primer Evento Premium en Vivo después de WrestleMania, reemplazando el tradicional Backlash posterior a WrestleMania, aunque Backlash se había utilizado como nombre provisional interno durante la planificación.

Si bien la fecha ya está establecida, un detalle importante aún está por determinar: la localidad exacta, misma que no fue mencionada por Fightful. No obstante, existe el interés de varias ciudades importantes en albergar este evento premium. Además, es preciso destacar que el próximo evento permium en Italia coincidirá con la integración del país en la alianza de WWE con Netflix, ampliando aún más la presencia global de la WWE.

La estrategia reciente de la WWE de llevar eventos premium en vivo fuera de los Estados Unidos ya ha incluido países como Puerto Rico, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania y Francia, además de Arabia Saudita, país con el que suscribió un acuerdo desde hace varios años.