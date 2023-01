Últimamente, Eric Bischoff ha estado hablando sobre la posible venta de la WWE, señalando, entre otras cosas, que Endeavor, la propietaria de la UFC, podría estar interesada porque ambas compañías son similares. De la misma manera, en 83 Weeks, estuvo especulando también acerca de que SmackDown perdiera el acuerdo con FOX.

NO WAY! @FightOwensFight just took out @WWERomanReigns and #TheBloodline! 😲

Is this a preview of what's to come at #RoyalRumble?! #SmackDown pic.twitter.com/QpH1BslE4Q

— WWE (@WWE) January 21, 2023