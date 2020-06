¿Y si Shawn Michaels hubiese firmado con WCW durante las "Monday Night Wars"?

En SÚPER LUCHAS tenemos nuestro apartado propio de ucronías luchísticas, salida de la brillante mente de Adri López. Y dos de las más recientes, a tenor de los rumores sobre su retiro, han tenido a The Undertaker de protagonista. Al igual que a la extinta WCW, sirviendo de escenario para estas historias "contrafactuales", que ahora, por obra y gracia de Jim Cornette, tienen de protagonista principal a un viejo rival de "The Phenom": Shawn Michaels.

Bajo el último episodio de su podcast, 'Jim Cornette's Drive Thru', el legendario mánager (y bocazas a tiempo parcial) dio su opinión acerca de qué habría sido del "Heartbreak Kid" en caso de que hubiese decidido dejar WWE, entonces WWF, por la empresa de Ted Turner.

«Tal vez Shawn Michaels hubiese vencido a mucha gente, pero de alguna manera u otro la hubieran fastidiado, o hubieran dejado que Michaels cayera víctima de sus problemas particulares. No lo habrían vigilado tan de cerca, y eso lo hubiera jodi** ».

«Pienso que habría tenido grandes combates en WCW contra algunos de sus amigos allí, pero creo que en general lo hubieran echado a perder y no habría sido tan grande como fue en WWF, porque Vince [McMahon ] se dedicó por completo a cuidar de Shawn . Si malgastaron a Bret Hart , ¿creen que no hubieran malgastado a Shawn Michaels? Sí, Nash y Hall hubieran estado ahí para ayudarlo, pero demonios, ¿ni fue Nash responsable de algunas de las peores decisiones durante la peor época creativa de WCW?

"The Showstopper" decididió seguir fiel a Vince McMahon, y el "Chairman" se lo recompensó. Durante una charla con Ric Flair en 2016, Michaels confesaba entonces por qué nunca cambió de aires, pese a que reconociera que en algún punto lo contempló.

«Es una de esas cosas de la que puedes hablar, puedes fantasear, pero realmente, legalmente no. Quiero decir, jamas habría podido irme. Es una de esas cosas que puedes hacer en tu mente, fantasear sobre ello, pensar en ello, pensar cómo seria. Creo que siempre me sentí como un sujeto de WWE y honestamente no buscaba estar en otro lugar y la razón por la cual iría a otro lugar hubiese sido el dinero. Cuando se trata de lucha libre, yo sólo quería luchar donde quería luchar. Y algo debía ser mas importante y mas grande para mí que el dinero, y eso era mi tiempo en el ring».