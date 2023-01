Mercedes Moné es la luchadora de moda en estos momentos en la industria y no faltan quienes estén compartiendo sus opiniones sobre su reciente debut en New Japan Pro-Wrestling así como el anuncio de su lucha contra KAIRI por el Campeonato Femenil Stardom o su futuro fuera de la WWE. Por ejemplo, de todo ello estuvo hablando recientemente Matt Hardy en The Extreme Life of Matt Hardy.

► ¿Y si Mercedes Moné acaba en AEW?

“Bien por ella. Ella realmente apostó por sí misma, y es difícil para mí no apreciar eso porque también soy uno de esos tipos en los que siento que Vince siempre lo supo. No tenía que estar en la WWE. No tengo miedo de salir de Alexandria, una zona segura. Comparo Alexandria de The Walking Dead con la WWE. Si te quedas adentro y tienes estas paredes, tendrás una vida agradable, segura y fácil, y puedes ganar dinero decente, y es bueno. Pero puedes salir de esos muros, y puedes sobrevivir por tu cuenta, pero tienes muchos problemas. Así que tengo un gran respeto por cualquiera que esté dispuesto a dejar WWE y salir e ir por su cuenta. Creo que Mercedes lo está matando. Está haciendo un gran trabajo manteniéndose relevante y manteniéndose en las conversaciones, siendo un gran tema de conversación en el negocio de la lucha libre. Apareciendo en New Japan y haciendo lo que hizo fue un gran acuerdo.

“Sí, sin duda. Ni siquiera sé si eso comenzaría (que Mercedes Moné vaya a AEW)… Casi podría verla siendo agente libre por un tiempo y solo haciendo apariciones en AEW. Definitivamente podría ver que eso suceda. No me sorprendería ssi ella termina apareciendo en Dynamite. No me sorprendería en absoluto. No sé, no tengo esa información, pero no me sorprendería.

“Ella es una gran estrella. Realmente ha puesto un montón de equidad en su nombre y en su personaje, en su identidad como luchadora profesional. Ha podido continuar manteniendo eso fuera de la WWE. Se ha mantenido en los titulares, lo cual es genial. Su llegada a AEW sería un gran asunto. Siento que, de alguna manera, sería muy similar, casi como una situación de Cody en de alguna manera. Es como un gran salto, dejó WWE y vino a AEW. Tendría esa sensación, sí”.

¿Qué opináis de las palabras de Matt Hardy sobre Mercedes Moné?