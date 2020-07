Y ahora, Big E: ¿será definitivo el retiro de Undertaker?

retiro de Undertaker

WWE, y en especial The Undertaker, se encuentran bajo una tesitura complicada, si bien ellos solitos decidieron llegar a ella. Ambas partes llevan varias semanas vendiendo que aquel "Boneyard Match" de WrestleMania 36 supuso la despedida competitiva de Mark Calaway, con la promoción de la etiqueta #ThankYouTaker en Twitter e incluso una edición de Friday Night SmackDown casi temática sobre el "Deadman", durante la que los comentaristas recalcaron que este veterano no volvería a disputar un combate.

Pero si finalmente las palabras del propio Taker se cumplen, pues bajo una entrevista posterior al documental no cerró la puerta a un "último paseo" frente a público en vivo, lo cierto es que estaremos ante uno de los pufos más grandes de la historia reciente de WWE. En cualquier caso, supongo que a Vince McMahon no le quitaría el sueño, mientras una implicación de su vieja gallina de los huevos de oro ayude a vender boletos.

Asimismo, poco ayuda que cercanos a la empresa, como Booker T y CM Punk, hayan declarado abiertamente que no compran tal canto de cisne de quien tiempo atrás fue su oponente. Y ahora, llegamos ya hasta una Superestrella en activo de WWE, Big E. He aquí sus palabras en el podcast 'The Sports Bubble with Jensen Karp'.

«Creí que se retiraba cuando se quitó los guantes y los dejó en el suelo, así que no sé. El retiro de un atleta, ya sea de lucha libre o no, puede ser muy poco consistente. Todos vimos 'The Last Dance', donde MJ [Michael Jordan] se retira y luego sale del retiro. Es algo muy común.

«Y tú sabes, con un tipo tan popular como The Undertaker, creo que ese combate cinematográfico con AJ [Styles] fue increíble. Y creo que podría seguir haciendo combates de ese tipo. Pienso que los combates cinematográficos son los mejores para un tipo como Undertaker que ya es mayor, que tal vez no sea capaz de disputar clásicos de 25 minutos como antes.

«Por lo que puedo imaginármelo, combates cinematográficos durante unos cuantos años más. Pero tú sabes, es decisión suya. Él tiene la potestad de decidir si se retira o no. No lo sé, no voy a dar una respuesta clara, porque no me sorprendería que regresara».