Xiaonan: «Gran parte de China estará detrás de Zhang»

El UFC podría estar al borde de su primera pelea por el título entre China y China, algo que Yan Xiaonan espera que se haga realidad.

En UFC 288 , Xiaonan (17-3 MMA, 8-2 UFC) derrotó a Jessica Andrade (24-11 MMA, 15-9 UFC) con un rápido TKO . El paro se produjo a las 2:20 de la Ronda 1, la brevedad Xiaonan espera que le dé un impulso adicional en la contienda por el título.

“No sé cuál es el plan del lado de (Zhang) Weili, si ella tiene una pelea reservada. Pero si me dieran la oportunidad, definitivamente puedo luchar por el cinturón porque cuando entro en el octágono, mi objetivo es solo el campeonato. Espero que Dana (White) pueda hacer que esta pelea suceda”.

La actual campeona de peso paja femenino, Weili (23-3 MMA, 7-2 UFC) actualmente no tiene una pelea en los libros. Si ese enfrentamiento es el próximo, Xiaonan admitió que no ganará un concurso de popularidad contra la primera campeona de UFC de China.

“Debido a que Weili es la campeona, creo que es más favorecida por los fanáticos chinos. Ahora, hay muchos fanáticos chinos que me critican. No les gusto. No puedo compartir el amor con Weili, así que solo quiero callarlos”.

Independientemente de cuándo o dónde suceda, el presidente de UFC, White, indicó que ve un enfrentamiento entre Weili y Xiaonan como una gran victoria para la promoción en los mercados asiáticos.

“No sé qué vamos a hacer con Yan (o) a dónde irá, pero definitivamente miraré a China… Estoy viendo eso ahora mismo».