Xia Zhao (antes Xia Li): «Ahora, fuera de WWE…»

En un mes, la luchadora Xia Li tendrá su debut en las MMA. Asimismo, sin que se conozca la fecha oficial de esa pelea en la jaula, sí se sabe que la ex WWE estará luchando en West Coast Pro el 17 de agosto. Es todo lo que ha trascendido hasta ahora sobre lo que sigue para Xia Zhao (es el nombre que usará de ahora en adelante) después de su despido de la compañía en abril.

► Lo siguiente de Xia Li

Antes de saber más, la oriunda de China comparte cómo se siente fuera de la empresa a la que dedicó 7 años de su carrera en la lucha libre en Busted Open:

“Libertad. Recuperación. Golpeada. Reinicio… Me siento genial. Me siento fantástica en todos los sentidos.”

“Sabes, creo que muchas cosas suceden así (dice cuando le preguntan sobre su tiempo en el elenco principal de WWE). Lo único que puedo hacer es todo lo que esté a mi alcance: entrenar más duro, aportar ideas, todo. Estar en televisión no lo puedo controlar. Ellos eligen quién va a ser el siguiente, así que no me siento mal… porque siento que les di todo lo que pude, así que me siento bien conmigo misma. Por supuesto, me gustaría tener más oportunidades. Todos los talentos allí quieren eso. Pero no podemos hacer nada al respecto, ¿sabes? Desearía poder hacer más, mostrarle más a la gente. Pero ahora, soy libre, puedo mostrar más. Puedo mostrar lo que quiera.”

