Xia Li casi tiene una pelea de MMA estando en NXT

En un mes, la luchadora Xia Li tendrá su debut en las MMA. Desde su salida de la WWE no ha estado trabajando en otra compañía de lucha libre ni en la escena independiente pero se ha confirmado que el 17 de agosto luchará en West Coast Pro, lo que supondrá el inicio de un nuevo capítulo en su carrera en la industria de las cuerdas, la cual es de suponer que no va a dejar de lado a pesar de su interés en las peleas dentro de la jaula, aunque quizá, si tiene éxito en ese camino, en algún momento deberá enfocarse en una u otra.

Today’s sweat is tomorrow‘s glory. Every step is a footprint towards my dream. With perseverance, I will shine the brightest! Let’s go….@TheXiaZhao 💪🏽😉 pic.twitter.com/3jtOLtCuUn

— XiaZhao (@TheXiaZhao) July 17, 2024