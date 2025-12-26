Xelhua gana la Gran Alternativa; se defendieron cuatro títulos y más

Diciembre ha resultado intenso en acciones y el Consejo Mundial de Lucha Libre ofreció interesantes funciones, cuyo desarrolló queda resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Llegó a su término el Torneo la Gran Alternativa, con la coronación del sensacional Xelhua quien estuvo apadrinado por Atlantis Jr.

Además, se expusieron cuatro títulos, que se defendieron con pundonor, evitando que cambiaran de manos.

Pero no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 19/diciembre/2025 – Dream Match Friday

El Torneo Cibernético rumbo a Sin Salida 2026 quedó en manos de Virus, quien volvió a demostrar por qué es uno de los luchadores más inteligentes y peligrosos del ring al superar a El Coyote en el desenlace.

Atlantis Jr. le otorgó La Gran Alternativa a Xelhua tras derrotar a Ángel de Oro y a su ahijado Yutani en una final intensa y vibrante de este Torneo que vivió su edición 29.

Kevin Knight fue superado en el evento especial de la noche por el talento y la contundencia de Soberano Jr., quien volvió a demostrar por qué es considerado El Lujo de la Lucha Libre Mexicana.

Máscara Dorada defendió con éxito el Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter frente al explosivo ‘Speedball’ Mike Bailey, en un duelo de altísima intensidad. Fue la cuarta defensa del espectacular enmascarado.

El poderoso Claudio Castagnoli confirmó su jerarquía como Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL al superar a un peligroso y experimentado retador como Último Guerrero en su primera defensa titular.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Torneo Cibernético Rumbo a Sin Salida: Virus venció a Rey Cometa, Calavera Jr. I, Eléctrico, Oro Jr., Pólvora, Blue Shark, Robin, Espíritu Negro, Calavera Jr. II, Astral, Cancerbero, Diamond, El Coyote, El Vigia, Sangre Imperial

Orden de eliminación: Coyote (Sangre Imperial, 14:02), Cancerbero (Rey Cometa, 17:03), Oro Jr. (Blue Shark, 18:30), Electirco (Vigia, 21:46), Polvora (Astral, 25:01), Calavera Jr. I (Blue Shark, 27:58), Astral (Virus, 29:41), Vigia (Rey Cometa, 30:16), Espiritu Negro (Calavera Jr. II, 30:50), Blue Shark (Coyote, 32:06), Diamond (Robin, 32:46), Robin (Virus, 33:54), Rey Cometa (Calavera Jr. II, 35:04), Calavera Jr. II (Virus, 39:36), Coyote (Virus, 42:57) quedando Virus como el ganador.

2) Torneo la Gran Alternativa – Final: Atlantis Jr. y Xelhua vencieron a Ángel de Oro y Yutani (13:03). Atlantis y Xelhua fueron los ganadores .

3) Mano a Mano – México vs Estados Unidos: Soberano Jr. venció a Kevin Knight (20:38).

4) Campeonato Mundial HIstórico de Peso Welter: Máscara Dorada © venció a Speedball Mike Bailey (15:37) defendiendo el título.

5) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Claudio Castagnoli © venció a Último Guerrero (12:50) defendiendo el título.

.

• Sábado de Arena México – 20/diciembre/2025

Candela y Metálica dieron la gran sorpresa de la noche al imponerse sobre Kira y Skadi, consiguiendo una victoria clave que las impulsó directamente a retar a las científicas por el Campeonato Nacional Femenil de Parejas.

Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario) sellaron su triunfo con autoridad al imponerse a Vegas Depredador, Guerrero Maya Jr. y El Cobarde en la tercera ronda del evento especial,

Titán y Esfinge lograron una victoria agónica al arrebatar el triunfo a Difunto y Barboza, integrantes del Galeón Fantasma, en un encuentro semifinal en relevos.

Tras una extraordinaria exhibición en mano a mano por parte de ambos gladiadores, Templario logró imponerse a Ángel de Oro al castigarlo con un demoledor ataque con las rodillas.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Minos I y Minos II vencieron a Acero y Aéreo (11:36)

2) Candela y Metálica vencieron a Kira y Skadi (12:08).

3) Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr., Raider (16:27).

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a El Cobarde, Guerrero Maya Jr., Vegas Depredador (15:21).

5) Esfinge y Titán vencieron a Barboza y Difunto (13:29).

6) Templario venció a Ángel de Oro (14:29).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 21/diciembre/2025

Las Artemisas —Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica— fueron superadas en un duelo de técnicas por Tessa Blanchard junto a Las Chicas Indomables, Lluvia y La Jarochita.

Atlantis y Atlantis Jr. consumaron una actuación sólida y coordinada para imponerse a Los Infernales, Euforia y Mephisto, en el evento especial de esta tarde.

Blue Panther intentó por todos los medios imponerse en Match Relámpago, pero Bárbaro Cavernario logró neutralizarlo y selló la victoria aplicándole una poderosa palanca al brazo.

Tras una extenuante batalla estelar, Titán, Esfinge y Templario se impusieron a Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero), con un Sasuke Special de Templario sobre El Luchador de Otro Nivel hacia el cuadrilátero.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius y Obek vencieron a Grako y Poseidón

2) El Audaz, Fuego, Hombre Bala Jr. vencieron a Alom, Crixus, Troyano por DQ

3) La Jarochita, Lluvia, Tessa Blanchard vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit

4) Atlantis y Atlantis Jr. vencieron a Euforia yMephisto

5) Match Relámpago: Bárbaro Cavernario venció a Blue Panther

6) Esfinge, Templario, Titán vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 22/diciembre/2025

Stigma y Fugaz se llevaron la victoria junto a Rayo Metálico al superar a Okumura y Los Gemelos Diablo.

Con una sensacional combinación, Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Templario le propinaron una dolorosa derrota a Yutani, Barboza y Difunto.

Con La Mística, Soberano Jr. fue derrotado por El Rey de Plata y Oro, Místico, en el encuentro estelar del Lunes Clásic; con esta victoria Místico celebró su cumpleaños.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Konjuroo y Prayer vencieron a Amnesia y Tiger Boy

2) Black Tiger, El Malayo, Espíritu Maligno vencieron a Astro, Asturiano, Fuego

3) Arkalis y Blue Shark vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II por DQ

4) Fugaz, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Okumura

5) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Templario vencieron a Barboza, Difunto, Yutani

6) Místico venció a Soberano Jr.

.

• Martes de Arena México – 23/diciembre/2025

Sanely controló el combate de principio a fin en este mano a mano de Amazonas, imponiéndose sobre Marcela tras aplicarle una poderosa cruceta a las piernas.

El Campeonato Mundial de Peso Medio sigue en poder del Guerrero León. Templario soportó los constantes embates de Volador Jr. y en el momento clave lo sorprendió con un contundente castigo para retener su cetro por séptima vez.

El Rey de Plata y Oro se mantiene en la cima. Místico se impuso a Difunto al aplicarle La Mística tras una batalla sumamente intensa, en la que el integrante del Galeón Fantasma estuvo muy cerca de arrebatarle el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL. Místico logró su tercera defensa de campeonato.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Aéreo, Shockercito, Último Dragóncito vencieron a Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Pierrothito (9:25)

2) Mano a Mano de Amazonas: Sanely venció a Marcela (11:15)

3) El Gallero, Espanto Jr., Raider vencieron a Capitán Suicida, Hijo del Pantera, Valiente Jr. (14:22)

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Barboza, Guerrero Maya Jr., Vegas Depredador (14:51)

5) Campeonato Mundial de Peso Medio CMLL: Templario © venció a Volador Jr. (17:30) defendiendo el título.

6) Campeonato Mundial de Peso Semicompleto CMLL: Místico © venció a Difunto (22:47) defendiendo el título.

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 23/diciembre/2025

La tercia técnica integrada por Kira, La Jarochita, Nexy fueron superiores a Dulce Kitty, Lady Danger y Valkiria.

Arlequín, Hijo del Villano III, Villano III Jr. se impusieron a Draego, Explosivo, Fantástico tras una exahustiva batalla.

En la estelar, Atlantis Jr., Máscara Dorada, Star Black se llevaron el triunfo ante Euforia, Furia Roja, Soberano Jr. El rudazo Euforia le arrebató la máscara al joven Atlantis, pero fue visto por el réferi quien procedió a sancionar la ilegalidad.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Legan, Rav, Shezmu, Temerario vencieron a Exterminador, Infierno, Maléfico, Principe Daniel

2) Átomo, KeMonito, Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel, KeMalito, Tengu por DQ

3) Optimus, Persa, Trono vencieron a Leo, Omar Brunetti, Vaquero

4) Kira, La Jarochita, Nexy vencieron a Dulce Kitty, Lady Danger, Valkiria

5) Arlequín, Hijo del Villano III, Villano III Jr. vencieron a Draego, Explosivo, Fantástico

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Star Black vencieron a Euforia, Furia Roja, Soberano Jr. por DQ.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 26/diciembre/2025



.

– Sábado de Arena Coliseo – 27/diciembre/2025



.

– Domingo Familiar de Arena México – 28/diciembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 29/diciembre/2025

.

– Martes de Arena México – 30/diciembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 30/diciembre/2025