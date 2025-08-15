Xelhua buscará el Campeonato Puro ROH en Death Before Dishonor 2025

No pide mucho un servidor ya al programa semanal de ROH. Cuanto menos, que sus combates sean sustanciosos y conduzcan a algo. Y ayer, de manera un tanto inusual, ROH quiso presentar una edición disfrutable, donde se desvelaron dos puntos más del cartel de su siguiente cita de peso, Death Before Dishonor

Por afinidad y por protagonizar el punto más brillante del episodio, debemos hablar primero de Xelhua, quien logró no caer en 10 minutos de duelo «proving ground» contra Lee Moriarty, Campeón Puro ROH, e incluso estuvo cerca de hacerlo rendir. Según la estipulación, Xelhua se ganó el derecho a una revancha, esta vez ya de carácter titular.

Tras competir por el Campeonato Rey del Inframundo en noviembre de 2024 y hacer lo propio por el Campeonato Nacional de Peso Medio el pasado enero, Xelhua protagonizará el tercer compromiso titular de su novel carrera y su estreno bajo los focos de un gran evento de ROH

► Cartel de Death Before Dishonor

Además, vía promo grabada, Mina Shirakawa retó a Athena a poner sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil ROH, recordando cómo «The Fallen Goddess» arruinó sus pretensiones de salir victoriosa del Casino Gauntlet de AEW All In: Texas y además la lesionó, presunto motivo por el que desde entonces no compite. En teoría, Shirakawa es la Campeona Mundial de Televisión ROH interina, y este será su estreno como retadora en la compañía. 

Con tales añadidos, así luce ahora el cartel de ROH Death Before Dishonor 2025, a celebrarse el 29 de agosto desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU). 

  • CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs. Hechicero
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Mina Shirakawa
  • CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) vs. Xelhua

 

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

