No pide mucho un servidor ya al programa semanal de ROH. Cuanto menos, que sus combates sean sustanciosos y conduzcan a algo. Y ayer, de manera un tanto inusual, ROH quiso presentar una edición disfrutable, donde se desvelaron dos puntos más del cartel de su siguiente cita de peso, Death Before Dishonor.

Por afinidad y por protagonizar el punto más brillante del episodio, debemos hablar primero de Xelhua, quien logró no caer en 10 minutos de duelo «proving ground» contra Lee Moriarty, Campeón Puro ROH, e incluso estuvo cerca de hacerlo rendir. Según la estipulación, Xelhua se ganó el derecho a una revancha, esta vez ya de carácter titular.

Tras competir por el Campeonato Rey del Inframundo en noviembre de 2024 y hacer lo propio por el Campeonato Nacional de Peso Medio el pasado enero, Xelhua protagonizará el tercer compromiso titular de su novel carrera y su estreno bajo los focos de un gran evento de ROH.

► Cartel de Death Before Dishonor

Además, vía promo grabada, Mina Shirakawa retó a Athena a poner sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil ROH, recordando cómo «The Fallen Goddess» arruinó sus pretensiones de salir victoriosa del Casino Gauntlet de AEW All In: Texas y además la lesionó, presunto motivo por el que desde entonces no compite. En teoría, Shirakawa es la Campeona Mundial de Televisión ROH interina, y este será su estreno como retadora en la compañía.

Con tales añadidos, así luce ahora el cartel de ROH Death Before Dishonor 2025, a celebrarse el 29 de agosto desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs. Hechicero

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Mina Shirakawa

CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) vs. Xelhua

ROH Women’s World Title@AthenaPalmer_FG vs. @MinaShirakawa



Mina Shirakawa wants revenge after suffering an injury at the hands of Athena at #AEWAllInTexas, and now she’s aiming for the title at #ROHDBD! pic.twitter.com/N294P8NLo0 — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) August 14, 2025