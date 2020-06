XDWF presenta Warzone Lucha Libre Mexicana en El Paso, Texas

La empresa XDWF (Xtreme Dynasty Wrestling Federation) se prepara para realizar su segundo evento de lucha libre en El Paso, Texas con un cartel combinado de lucha libre mexicana y americana denominado Warzone este próximo domingo 28 de junio en la discoteca, Tequila's en el 810 Pendale RD, El Paso Texas.



Parte de los luchadores confirmados para este cartel son los siguientes: "The Samoan Predator" Nytronis A'Teo, "The Prodigy" Justin Taylor, Bryan Rage, "La Máquina del Amor" Tino Valentino, "The Psycothic" Wildcard,, Mini Azziel, Pequeño Día y Noche, Cesar “El Cholo” Torres, Utopia y muchos mas. Ademas tendremos un encuentro por la Copa New Gen X y los primeros dos participantes son Mini Azziel y Pequeño Día y Noche.

Los boletos los puedes comprar el mismo día del evento tambien los puedes adquirir en Eventbrite.com , entrada general $15 y niños menores de 12 años $10. Puertas abren desde las 5:00 y el evento comienza a las 6:00 pm.

Recomendaciones del CDC para evitar en lo posible la propagación del COVID 19 en nuestro evento WARZONE del 28 de Junio en el Tequilas Discoteque:

1. Pará evitar larga espera y largas filas o estar demasiado cerca uno de otro cuando compren sus boletos, les recomendamos usar nuestras páginas #vía_inbox Facebook #adrenalinaluchalibre , #Luchas_El_Pasó o al tel. #(915)315-1054 y también a través de www.eventbrite.com.

2. Es recomendable usar facemask (mascarilla) todo el tiempo. 3. Evité saludar de mano, abrazos o besos ( todos queremos volver a vernos, pero también queremos estar sanos) 4. Espere a que alguien de el staff te guíe a tus asientos o en su defecto toma las sillas que vayas a usar, estás deberán estar a una distancia 6 pies una de otra. 5. Solo dos personas por mesa (en los barriles). 6. Por higiene y seguridad no habrá venta de comida al interior del Tequilas. Tendremos un Food Truck al exterior del establecimiento. 7. Por seguridad y protección tanto del público como del luchador se cancela el Meet & Greet. (Es a discreción del luchador si se quiere tomar fotos o dar autógrafos) no se ofendan si no acceden es por nuestra salud. 8. No se permiten niños arriba del ring entre descansos de las luchas. Así mismo Tequilas Discoteque ha establecido sus propias precauciones adicionales para garantizar los protocolos de protección para evitar cualquier contagio.