Xavier Woods se pregunta qué sigue tras SmackDown

Xavier Woods no fue capaz de vencer a Gunther para ganar el Campeonato Intercontinental en el SmackDown de esta semana. ¿Qué sigue para él? Eso se pregunta el veterano luchador según sus declaraciones a WWE Digital Exclusive después del programa. Cabe mencionarse que Kofi Kingston está lesionado, de lo contrario, la pregunta tendría una respuesta fácil.

"WHO ARE YOU?" 😤@AustinCreedWins responds to @Gunther_AUT's taunts with a FURIOUS slap to The Champ's face! Xavier Woods wants to show EVERYBODY exactly who he is by winning this BRUTAL #ICTitle Match tonight on #SmackDown pic.twitter.com/Sf1LaN4E3f — WWE (@WWE) April 22, 2023

> Qué sigue para Xavier Woods

“Esta fue mi oportunidad. No había tenido una oportunidad por el Campeonato Intercontinental desde que llegué aquí. Llegué aquí en 2010. Es 2023. Tuve una oportunidad con Gunther, tuve una oportunidad de convertirme en campeón, y fallé, y no lo conseguí. No tengo a Kofi aquí, no tengo [Big] E aquí. Nos interesa el poder de la positividad, pero no siempre es fácil. No sé qué hacer a continuación, además de seguir adelante. ¿Qué es seguir adelante? No tengo ni idea. Pero oportunidades como esta, para mí, específicamente para tipos como yo, aparecen una vez en una carrera. Así que no sé si alguna vez volveré a intentarlo. Así que sí, Gunther ganó. Sí, Gunther es el Campeón Intercontinental. Yo no. Así que vamos a trabajar“.

Ciertamente, a Xavier Woods nunca le ha ido demasiado bien -dejando a un lado su coronación como King of the Ring, aunque esto no lo llevó a ningún sitio- trabajando individualmente en la WWE. Tampoco lo ha necesitado. Pero veremos qué sigue para él en las próximas semanas. En cuanto a Kofi Kingston, no está claro cuando va a volver a la acción luchística.

¿Qué te gustaría que siga para Xavier Woods?