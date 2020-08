Xavier Woods se encuentra bien, pero no da pistas sobre su retorno

Xavier Woods sigue su proceso de recuperación luego de su fuerte lesión en el tendón de Aquiles que sufrió hace poco menos de un año durante un evento en vivo. Esta es una lesión complicada que requiere de varios meses hasta su recuperación total y el miembro de The New Day está evolucionando favorablemente, pero todavía no está revelando nada sobre una fecha de regreso. En este momento, y todavía sigue en casa.

► Xavier Woods se encuentra bien, pero no da pistas sobre un regreso al ring

Durante una entrevista con Two Man Power Trip, Xavier Woods declaró que se siente "encendido". Dijo que hubo un momento en que estaba deprimido y preocupado de que no volvería a luchar, pero agradeció que algunos grandes amigos estaban allí para ayudarlo. De hecho, el miembro de The New Day indicó que se siente mucho mejor, pero no tiene ninguna intención de revelar información alguna sobre un posible regreso.

"Diré que me siento bien y eso es todo lo que diré. Estuve muy mal mentalmente durante seis semanas después de que ocurrió la lesión inicial, estaba deprimido. Todo vino del miedo a no saber si alguna vez volvería a luchar. Pude resolver eso con algunos amigos realmente buenos como Kofi, E, Tyler Breeze y Rick Victor. Ahora estoy mucho mejor, pero no hay spoilers en la fecha de regreso".

Si bien estamos llegando a un momento en que él podría regresar al ring, el otro tema que hay que considerar son los planes creativos que WWE tenga para su regreso, aunque tenga el alta médica para competir. Se debe tener en cuenta que hoy en día Big E está recibiendo una oportunidad para una carrera en solitario, por lo que la presencia de Xavier Woods en televisión no parece ser imprescindible por ahora.

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.