Xavier Woods se burla de Cody Rhodes: «Es ridículo»

Ya rivalizaban durante sus años universitarios y parece que nada ha cambiado en la WWE. En realidad, Xavier Woods y Cody Rhodes nunca tuvieron una historia para ellos en la lucha libre; de hecho, jamás han disputado un mano a mano. Más bien, sus principales interacciones en el cuadrilátero fueron dentro de la división de equipos (y cuando el «American Nightmare» era Stardust).

Pero la trama continúa con una nueva publicación en redes sociales de la mitad de los actuales Campeones Mundiales de Parejas en la que se burla del autobús que usa Rhodes para viajar de un show a otro. Al aparecer, según cuenta, se lo encontró por casualidad y no pudo evitar sorprenderse y dedicarle a su compañero las declaraciones que vemos a continuación:

Isnt he contractually obligated to only drink vodka?? Wowwwww, should have put New Day on these. At least we are champions….@WWE pic.twitter.com/BL1FKklYvk

— Austin Creed (@AustinCreedWins) June 9, 2025