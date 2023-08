Xavier Woods se austentará de Raw la próxima semana

Xavier Woods y Kofi Kingston se enfrentaron el pasado lunes ante The Viking Raiders en un encuentro que terminó un tanto accidentado gracias a la presencia en ringside de Drew McIntyre y Matt Riddle. Durante el encuentro, que terminaron ganando Erik e Ivar, McIntyre impactó accidentalmente con una silla a Woods y este nunca pudo reincorporarse en lo que restó del encuentro.

► Xavier Woods resultó lastimado durante su último combate en RAW

Woods fue atendido en enfermería minutos después de su combate en Monday Night Raw y recientemente reveló en sus redes sociales que se perderá el episodio del próximo lunes de porque no tiene el alta médica. El luchador mencionó que el lunes pasado sufrió un latigazo después de recibir una silla en la cara de Drew McIntyre. Durante el programa, McIntyre dijo que el impacto fue accidental, ya que en realidad quería golpear a Erik de The Viking Raiders y no a Woods.

«Momentos antes me arrojaron una silla a la cara, provocándome un latigazo. Órdenes de los médicos, no habrá lucha la próxima semana. Me emocionó estar allí en mi cumpleaños, pero parece que lo pasaré en casa el próximo lunes. Nos vemos a todos la semana siguiente».

En un dato no menor, una semana antes, en el episodio del 21 de agosto de Raw, los miembros de The New Day derrotaron a McIntyre y Riddle, mientras que dos semanas antes, The New Day derrotaron a The Viking Raiders, con lo cual los tres equipos han estado involucrados de alguna manera durante los últimos programas.