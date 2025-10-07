Xavier Woods renueva contrato con WWE

En una muy buena noticia para los fans del talentoso luchador de WWE, Xavier Woods, de 39 años de edad, pues se ha podido saber que el miembro de The New Day ha oficialmente renovado contrato con la compañía.

Así lo ha informado en exclusiva Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien señaló que las negociaciones contractuales casi llegan a su fin, y Woods estuvo a poco de ser agente libre antes de que se llegara a un acuerdo para renovar. Este es el reporte:

► Xavier Woods ha firmado un nuevo contrato con WWE

«El contrato anterior de Xavier Woods estaba programado para expirar en septiembre de 2025, pero ambas partes lograron acordar una extensión multianual justo a tiempo. Fuentes informaron a Fightful Select que el acuerdo solo se finalizó el mes pasado, a pesar de que las conversaciones se habían llevado a cabo durante bastante tiempo. El trato se cerró prácticamente sobre la hora y, de hecho, se concretó oficialmente en septiembre.

«Aún no hay información sobre si su compañero de The New Day, Kofi Kingston, ha firmado un acuerdo similar. En 2019, los tres miembros del grupo —Woods, Kingston y Big E— firmaron contratos idénticos, aunque las cosas podrían haber cambiado desde entonces debido a extensiones de tiempo en sus contratos por lesiones, algo que aún no ha sido confirmado.

«La renovación de Woods llega en un momento en que WWE ha enfrentado varias disputas contractuales y salidas de talento. Jazmyn Nyx, Killer Kross y Santos Escobar abandonaron recientemente la empresa tras no llegar a acuerdos en sus negociaciones.

«The New Day sigue siendo una de las facciones más icónicas de WWE, y asegurar la permanencia de Woods garantiza que el grupo continuará siendo parte del futuro de la compañía, al menos por ahora».