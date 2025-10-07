Xavier Woods reacciona a la renovación de su contrato con WWE

En una noticia que trascendió durante la tarde de este martes, el miembro de The New Day, Xavier Woods, de 39 años de edad, ha oficialmente renovado contrato con la compañía. La noticia fue dada a conocer por Fightful Select y reproducida por este medio, agregando el hecho de que las partes lograron ponerse de acuerdo el pasado mes de septiembre.
► Xavier Woods confirma su renovación de un modo particular
Momentos después de que se diera a conocer la noticia vía Internet, Xavier Woods ha confirmado oficialmente su permanencia en la WWE, no sin antes burlarse de los fans por enterarse antes de que él mismo dijera nada. La estrella de The New Day recurrió a su cuenta de X con su característica mezcla de humor y arrogancia, para reaccionar ante la novedad del día.
«¿Cómo saben esto? ¡No dije nada! Pero sí. Verán mi cara sexy por un tiempo más, aunque no se lo merezcan».
«22 años en el deporte y a punto de hacer que el próximo sea aún mejor que el resto».
El contrato anterior de Woods vencía en septiembre de este año, pero ambas partes lograron cerrar el acuerdo el mes pasado, probablemente antes de que expirara el anterior contrato. No se mencionaron los términos en que se dio esta renovación.
La divertida reacción de Woods le ha permitido mantenerse un tanto dentro de su personaje actual, combinando comedia, carisma y sarcasmo a los fanáticos. Dicho esto, con el contrato de Kofi Kingston aún vigente, parece que habrá The New Day para largo rato.