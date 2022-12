Xavier Woods quiere una lucha contra Mia Yim

En el reciente Monday Night Raw, Rhea Ripley se molestó con Akira Tozawa luego de que interfiriera en favor de The Street Profits para darles la victoria sobre The Judgment Day, y lo retó a un combate de inmediato, dándose la primera lucha intergénero en mucho tiempo. Allí, la ex Campeona Raw se mostró muy superior, salvo una breve ofensiva por parte del japonés, y eventualmente logró capitalizar una distracción provocada por sus compañeros para rematar a su rival con un Riptide.

► Xavier Woods hace referencia al antiguo personaje de Mia Yim

El año pasado, Xavier Woods dejó en claro que quería una lucha contra Mia Yim cuando ella era parte de Retribution. El Campeón de Parejas NXT recientemente recurrió a su cuenta de Twitter y comentó sobre una publicación del combate entre Rhea Ripley y Akira Tozawa, mientras preguntaba si finalmente podía enfrentarse a la ex miembro de Retribution.

Hold on. Wait. So do I finally get to finish out the series against #Retribution?!?!? DO I FINALLY GET TO FACE RECKONING?!? https://t.co/huzWEuXFu4 pic.twitter.com/MXJ5Fx99Gg — Austin Creed (@AustinCreedWins) December 20, 2022

«Espera. Espera. Entonces, ¿finalmente puedo terminar la serie contra #Retribution?!?!? ¿¡PUEDO FINALMENTE ENFRENTAR A RECKONING?!?«

Mia Yim vio el tuit de Xavier Woods y simplemente respondió con un «¿Quién?», ignorando su pasado con aquel grupo que tuvo un paso efímero y sin mayor historia en Monday Night Raw. Es preciso recordar que durante la semana pasada la miembro de The OC había cerrado su cuenta de Twitter luego de ser acosada por supuesta «infidelidad», pero parece que decidió reactivarla.

«¿Quién?»

Mia Yim tenía un futuro brillante por delante en la WWE, luego de tener una buena etapa en NXT. Desafortunadamente, su impulso se detuvo después de que la llamaron al elenco principal tras ser insertada como parte de Retribution, donde era conocida como Reckoning, al cual el miembro de The New Day hacía referencia. Ahora está de vuelta como miembro de The OC y con el personaje del cual no debió salir.