Xavier Woods: «Penta me lesionó el cuello»

El pasado lunes en Raw, Xavier Woods se enfrentó al talentoso mexicano Penta el Cero Miedo en Raw. Woods cayó luego de 9 minutos y 47 segundos, tras un Mexican Destroyer. Pues bien, ahora, un día antes de Raw y de que Penta se enfrente a Kofi Kingston, Woods subió un video culpando a Penta y al Gerente General de Raw, Adam Pierce, de una supuesta «muy grave lesión en el cuello». Estas fueron sus palabras:
«El lunes pasado sufrí una lesión debilitante debido a la irresponsabilidad de Adam Pearce, un movimiento llamado martinete spike. La variación específica utilizada, el Mexican Destroyer, es la más peligrosa de todas. Este martinete spike con giro frontal de 720 grados agrega una increíble cantidad de velocidad y fuerza al impacto y aumenta drásticamente la posibilidad de una lesión grave en el cuello.
► Xavier Woods acusa a Penta el Cero Miedo y Adam Pearce por una lesión en su cuello
«El ataque no fue un acto de violencia aleatorio, sino un movimiento calculado por el Gerente General de Raw. Adam Pearce envió a su mercenario enmascarado para intentar romper todos los huesos de mi cuello, todo porque no quiere darle a The New Day nuestra merecida revancha por el Campeonato de Parejas WWE.
«He sido tratado de manera diferente por la directiva de WWE en comparación con otras superestrellas de alto nivel que han sufrido ataques similares. Siento que The New Day ha sido víctima de doble moral durante toda nuestra carrera en WWE.
«Randy Orton fue atacado con un martinete spike y recibió cuidado. Cody Rhodes fue atacado con un martinete spike y recibió cuidado. Yo fui atacado con un martinete spike. ¿Dónde estaba mi cuidado? ¿Dónde estaba mi Jason Jordan, dónde estaba mi Shane Helms? ¿Dónde estaba mi Jamie Noble? ¿Dónde estaba mi gerente general?
«Mi compañero de The New Day, Kofi Kingston, buscará venganza este lunes en Raw. Kofi me vengará derrotando a Penta tan fuerte que no podrá dañar el cuello ni el bienestar de nadie más en el roster. Pido a los fans que nos tengan a mí y a la división en parejas en sus pensamientos y oraciones».
Al respecto, Sean Ross Sapp de Fightful Select señaló que Woods ha sido visto con un collarín en restaurantes y que no se trataría de una historia televisiva de WWE.