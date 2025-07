Xavier Woods: “Nos enferman para vendernos pastillas”

La Superestrella WWE Xavier Woods arremete contra la industria farmacéutica en una reciente charla explosiva donde se salió por completo (aunque no del todo si lo pensamos bien) de la lucha libre y también los videojuegos.

“Cianuro en las semillas de manzana, sí. Hablemos un segundo de Big Pharma. Un amigo mío tenía un tumor cancerígeno y leyó este libro llamado World Without Cancer. Échale un vistazo, es muy interesante.

Hablan sobre un nutriente que falta, el B17, que se encuentra en las semillas de manzana. Hace muchas cosas, no voy a sentarme aquí a hablar de eso, no soy un profesional médico, no tomes mi consejo como tal. Si quieres leer este libro, deberías hacerlo. A mí me llevó a empezar a comer una manzana entera al día semillas y todo, con corazón y todo. Y me ha ido genial. Los niveles de cianuro que hay en las manzanas son trazas mínimas, y la otra parte activa que necesitarías para que realmente te haga daño no está presente en una manzana, así que esas trazas de cianuro no te harían ningún daño.