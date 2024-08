Xavier Woods habla tras otra polémica en WWE RAW

Durante el episodio de WWE RAW del 19 de agosto, Kofi Kingston, Xavier Woods y Odyssey Jones vencieron a Karrion Kross y AOP. Sin embargo, The New Day y su nuevo amigo no pudieron saborear todo lo que hubieran deseado la victoria pues se dio un momento de controversia cuando «The Jamaican Sensation» hizo tag con «The Big O» en vez de con el ex King of the Ring, lo cual usuamente no es un problema, pero en esta ocasión no pareció gustar nada a este.

This angle and tag is key for what’s next between Xavier Woods, Kofi Kingston and Odyssey Jones. Man this story between them is getting GOOD! #WWERAW pic.twitter.com/fmn3IYOUqT — Phil Ouimette (@Philouimette_) August 20, 2024

► Xavier Woods después de WWE RAW

Por otro lado, una vez los tres luchadores alcanzaron el backstage y se tomaron unos momentos para dedicar unas palabras en WWE Raw Talk, Woods dijo que todo estaba bien mientras Kingston y Jones se mostraban felices por el triunfo:

Kofi Kingston: «Espero que sí. Espero que eso sea el final. Espero que Karrion Kross y The Final Testament se den cuenta de que no pueden interponerse entre esto. No va a suceder. Finalmente pusimos un clavo en el Testamento Final, cerramos ese capítulo, y un clavo oxidado, además.»

Xavier Woods: «Oxidado. Tétanos. Ponte la vacuna.»

KK: «Dales tétanos.»

Odyssey Jones: «Estaba emocionado. Estaba tan feliz de salir y ponerles las manos encima. Eso es para ti [Woods]. Vamos, bebé.»

XW: «Conseguimos la victoria. Esa es la bolsa del ganador. Ir a casa, alimentar a mis hijos. Todo está genial. Es genial.»

Tendremos que ver de qué manera continúa esta historia y si sigue habiendo problemas con Xavier Woods o no. Podría ser interesante que los tres intentaran alcanzar nuevos éxitos juntos como trío como antes de que Big E se lesionara. El fortachón hablaba recientemente de sus amigos.

¿Qué piensas de lo que está pasando con Xavier Woods?